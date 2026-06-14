El día que Gaspi peleó en la Velada del Año y recibió una emotiva ovación de la gente

El reciente fallecimiento de Gaspar Prim Díaz , conocido popularmente como “ Gaspi ”, en un accidente de helicóptero en Brasil, movilizó a su comunidad de seguidores y despertó el recuerdo de su paso por La Velada del Año 5 . El evento, organizado por el reconocido streamer Ibai Llanos , quien se sumó al último adiós al youtuber , significó para el joven creador de contenido un hito que trascendió la disciplina deportiva para convertirse en una instancia de reconocimiento masivo y superación personal .

Gaspi llegó a la cita con un perfil renovado tras un periodo de baja exposición mediática, donde meses antes del combate contra el streamer español Perxitaa, el argentino se sometió a un riguroso régimen de entrenamiento físico y cambios en sus hábitos diarios , con lo que logró bajar cerca de 26 kilos . En la presentación del evento, el propio Ibai Llanos destacó la disciplina demostrada por el joven: “¿Quién iba a decir, Gaspi, que cuando te hablé por privado todo esto iba a acabar en que no solo ibas a hacerlo, sino que lo ibas a mantener? ”.

El influencer , por su parte, expresó en la antesala: “ Es una cagada estar todo el día fumando y pendiente de un vicio . No es lo mismo decirlo mentalmente que estar libre de humo y haciendo deporte ”. El combate, que generó una gran expectativa en el ecosistema digital, finalizó de manera abrupta apenas iniciado . Gaspi mostró desde el primer asalto una actitud decidida, lanzándose al ataque con una guardia baja que lo dejó expuesto frente a la técnica de Perxitaa .

El árbitro Salva debió intervenir en dos oportunidades para realizar conteos de protección ante los impactos recibidos , lo que no pudo evitar el nocaut técnico en el primer asalto tras apenas dos minutos y medio de pelea . Pese a la brevedad del enfrentamiento, el estadio de La Cartuja respondió con una ovación sostenida , con lo que reconocieron el esfuerzo y la preparación que el argentino exhibió esos meses.

Visiblemente conmovido tras el resultado, Gaspi se dirigió al público presente y a la audiencia global: “Muchísimas gracias a todos. Los quiero mucho. Traté de dar lo mejor . Es un deporte y son cosas que suceden. Me voy a dormir tranquilo con todo el grito de ustedes que me hace muy bien ”. Esta reacción, cargada de emotividad, terminó de consolidar la empatía de los espectadores , quienes vieron en el joven una faceta más humana más allá de su personaje en internet.

Tras el evento, Gaspi analizó la experiencia en un documental publicado en su canal de YouTube , donde reflexionó sobre la naturaleza del éxito y el fracaso. “ La vida es eso que pasa entre una derrota y otra ”, sostuvo el influencer , además de plantear interrogantes sobre el significado de ganar. La participación de Gaspi en la Velada del Año no solo fue una vitrina para el streaming argentino, sino también un cierre de ciclo personal .

Esta incursión deportiva permitió estrechar los vínculos del joven con la élite de los creadores de contenido globales y reafirmó su capacidad para reinventarse ante su audiencia . Hoy, tras la confirmación de su muerte en Brasil, las imágenes de aquel abrazo final en el ring con Perxitaa circulan como un testimonio de su entrega y su particular estilo que marcó a toda una generación de usuarios.

Gaspi murió a sus 23 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro , Brasil, donde según informaron medios de Brasil, hubo una colisión entre dos aeronaves y dejó un total de seis fallecidos .

En el helicóptero donde estaba Gaspi también se encontraban los siguientes pasajeros: el cantante estadounidense Oliver Tree , el director argentino Lucas Vignale , el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (conocido como Lucas Frota ) y el piloto Alexandre Souza . En la otra aeronave solo estaba Charles Marsillac , según revelaron.

El domingo 14 de junio por la mañana, dos helicópteros colisionaron y rápidamente se informó el fallecimiento de los seis tripulantes , aunque la confirmación de los protagonistas llegó tiempo después. Con motivo de la explosión al impactar con el suelo , los decesos se produjeron de inmediato.

Las causas del choque son materia de investigación y las autoridades brasileñas trabajan para determinar cómo se produjo la colisión entre ambas aeronaves. Uno de los helicópteros cayó sobre un concesionario de autos eléctricos , explotó y provocó que al menos 20 vehículos se prendieran fuego . En tanto, la otra aeronave involucrada en el accidente no estalló y se estrelló a 100 metros de distancia .

Fuente: La Nación