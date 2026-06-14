Jorge Luis Borges, a 40 años de su muerte: “Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo”

Este 14 de junio se cumplen 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges . Conocido por sus obras, se convirtió en una de las figuras más importantes de la literatura en lengua española y uno de los autores argentinos más reconocidos a nivel mundial .

Durante su carrera escribió poesía, ensayos, cuentos y diferentes obras que marcaron la cultura e historia hispana. Su estilo se consagró por su uso de diferentes recursos fantásticos y temas como el tiempo y la memoria.

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, en el seno de una familia con grandes influencias hacia la vida intelectual. Gracias a esto, estableció una fuerte conexión con la literatura desde temprana edad. En su adolescencia, se mudó a Ginebra, Suiza junto a su familia, donde realizó sus estudios secundarios. Hacia 1920, comenzó a escribir s en diferentes revistas literarias. Al volver a la Argentina, publicó obras como Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente y Cuaderno San Martín.

Su reconocimiento internacional llegó durante las décadas de 1940 y 1950 con libros como Ficciones y El Aleph, considerados actualmente como clásicos universales. Se destacó por sus cuentos, caracterizados por su precisión y profundidad filosófica. Su estilo único combinaba la erudición con la imaginación, con el objetivo de reflexionar acerca de diferentes aspectos de la vida humana. En sus textos, Borges abordaba conceptos como la eternidad, los universos paralelos y el sentido de la realidad.

A lo largo de su carrera recibió numerosas distinciones internacionales, entre ellas el Premio Internacional de Literatura Formentor, el Premio Cervantes y múltiples doctorados honoris causa. Fue nominado al Premio Nobel de Literatura en ocho ocasiones. Jorge Luis Borges falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza, a sus 86 años. Su obra se consolidó como una de las más estudiadas, traducidas y admiradas de la literatura hispana en el mundo.

Fuente: La Nación