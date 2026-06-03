El Senado sesionará mañana, pero no tratará el caso de la candidata a jueza vetada por ser familiar de un periodista

El Senado sesionará este jueves, a partir de las 11, con un temario que contempla medio centenar de acuerdos judiciales y el tratamiento de los proyectos de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el pago a los últimos dos fondos buitres tenedores de bonos de la deuda caída en default tras la crisis de 2001.

Sin embargo, en la reunión de jefes de bloque se decidió postergar para la semana próxima el tratamiento del caso de María Verónica Michelli , la candidata a jueza de un tribunal oral de La Plata vetada por Javier Milei por ser la cuñada del

Aunque resulte paradójico, fue la propia jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), quien planteó en la reunión de jefes de bloque incluir en la sesión el pedido de retiro del pliego de Michelli que envió el Poder Ejecutivo el miércoles de la semana pasada.

La senadora oficialista manifestó de manera pública su oposición a la decisión del Poder Ejecutivo de vetar a una persona por ser familiar de un periodista y llevó su postura al extremo de poner a disposición del jefe del Estado su renuncia, tal como reveló ayer LA NACION .

En la misma reunión, celebrada este mediodía en la Presidencia del Senado, Bullrich terminó confirmando que el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja), finalmente presentará el dictamen favorable a la designación de Michelli.

Tal como informó LA NACION , nueve senadores pusieron su firma hace tres semanas en un despacho favorable a la nominación de la candidata a jueza del Tribunal Oral Federal Criminal 3 de La Plata. La nominación de Michelli obtuvo los avales de nueve de los 17 senadores que integran la Comisión de Acuerdos. Los nueve pertenecen a bloques que suelen articular con La Libertad Avanza. Ellos son Carolina Losada (UCR), Maximiliano Abad (UCR), Mariana Juri (UCR), Flavia Royón (Primero los salteños), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Martín Goerling (Pro), Beatriz Ávila (Independencia), Carlos Arce (Frente Renovador-Misiones) y Sandra Mendoza (Convicción Federal).

El documento no había sido presentado de manera oficial por Pagotto, quien reconoció en conversaciones con otros senadores que obedecía órdenes de la Casa Rosada . Al final, el documento con las nueve firmas fue ingresado este mediodía.

La decisión de postergar el tratamiento del retiro del pliego fue impulsada por los representantes de la oposición dialoguista, que prefirieron esperar a la presentación del dictamen antes de tratar el pedido formulado por el Poder Ejecutivo para quitar el pliego de Michelli del Senado.

Según informaron fuentes legislativas, la intención de la jugada es que el caso Michelli se resuelva de manera definitiva en la próxima sesión.

En esa reunión, que se prevé para la semana próxima, podría tratarse directamente el pliego de la candidata, sin necesidad de discutir el retiro de su nominación.

Si tiene los votos y consigue el acuerdo, el tema pasará a ser un problema de Javier Milei, que tendrá en su poder la decisión de firmarle, o no, el decreto de designación que terminaría de cerrar el trámite.

En el caso de que el dictamen no alcance la mayoría simple que se requiere para su aprobación, su postulación habrá quedado rechazada y el Gobierno habrá conseguido su objetivo de evitar que Michelli se convierta en jueza.

En medio de la polémica y la tensión, la postulante vetada por Milei mantuvo una reunión con Victoria Villaruel . La vicepresidenta recibió a Michelli en su despacho de la Presidencia del Senado en una entrevista que duró cerca de una hora y de la que no trascendieron mayores detalles.

Fuente: La Nación