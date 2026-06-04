El secreto de los carpinteros: cómo fijar un tornillo flojo en la madera y que no se mueva más

Con el paso del tiempo, es normal que los tornillos de puertas, muebles o estanterías empiecen a aflojarse. Esto se debe a que el uso constante y los cambios de temperatura y humedad hacen que la madera se expanda y contraiga , agrandando el agujero donde va el tornillo.

Lo bueno es que existe un truco casero que muchos carpinteros usan hace años para solucionar este problema en minutos, sin gastar de más ni hacer grandes cambios.

La madera es un material vivo que se mueve, se desgasta y cambia con el clima. Cuando abrís y cerrás puertas o cajones, o movés muebles, el agujero donde va el tornillo se va agrandando. Llega un punto en que la rosca ya no encuentra madera suficiente para agarrarse y el tornillo queda flojo.

El truco más conocido y efectivo es el de los palillos de madera o escarbadientes . El paso a paso es muy sencillo:

Los palillos rellenan el espacio vacío y crean una nueva superficie para que la rosca agarre con fuerza. Así, el tornillo queda firme como el primer día.

Si el agujero ya está demasiado agrandado, hay otra alternativa: usar una varilla o tarugo de madera maciza . Solo tenés que introducir la pieza con adhesivo para madera, dejar secar bien y después volver a perforar para colocar el tornillo. Este método es ideal para reparaciones más resistentes y duraderas.

En la mayoría de los casos, vas a poder recuperar la firmeza original sin gastar en repuestos ni hacer arreglos costosos.

Fuente: TN