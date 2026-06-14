El robo de película que no fue: cayó una banda que quiso robar con boquetes dos bancos de Buenos Aires

La Policía Bonaerense frustró dos intentos de robo en bancos de la provincia de Buenos Aires este fin de semana. En un amplio operativo policial, que contó también con la presencia de fuerzas especiales, detuvieron a varios sospechosos que pretendían r obar una sucursal del Banco Provincia y otra del Banco Nación .

Según pudo saber Clarín , la investigación comenzó con una denuncia radicada de forma anónima a mediados de mayo por una persona con conocimiento directo y específico sobre el plan a través del cual los delincuentes pretendían robar el tesoro de los bancos, lingotes de oro, dólares y cajas de seguridad .

Las sucursales a robar eran una del Banco Nación, que se encuentra en Morón , sobre Rivadavia al 18.059, y otra del Banco Provincia, en la localidad de Baradero , sobre la calle Laprida 1036.

Los detenidos pretendían acceder a las sucursales de los bancos a través de locales linderos . En el caso del Nación, está rodeado por un local de zapatos y una cochera. En el otro, se trata de una ferretería y una vivienda particular.

Las autoridades advierten que los intentos de robo habrían sido motivados por empleados de los bancos y planeaban llevarse a cabo el fin de semana largo del 25 de mayo.

Los detenidos son personas que estuvieron privadas de su libertad en ocasiones previas y cuentan con conocimientos criminales.

El líder de la banda sería Carlos Daniel Maidana, con domicilio en Moreno y dueño de tres camionetas -algunas robadas-, con patentes falsificadas. Es además expolicía de la Federal , exonerado en 1995 con diversos antecedentes penales.

Sus cómplices serían Diego, proveedor de extrema confianza de Carlos, y el "Uruguayo", una persona de 60 años, canoso, de 1,60 metros, que estuvo preso por un hecho previo en Junin. Sería el especialista en boquetes .

El equipo también contaba con un "hacker", es decir, un ingeniero informático que logró vulnerar los sistemas de seguridad antisísmico de los bancos.

Una vez recibida la denuncia, intervino un grupo de Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado de PBA. Con drones, cámaras de seguridad y trabajo de campo, se realizaron seguimientos de las camionetas de Carlos Maidana y los domicilios de los implicados.

Se colocaron también consignas en puntos cercanos a los bancos durante ese fin de semana, con el objetivo de advertir movimientos de interés.

Fuente: Clarín