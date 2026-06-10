El resumen de Argentina vs Islandia: la Selección disfrutó un rato de Messi y llegará al Mundial con buenas señales

La Selección Argentina con el ingreso de Lionel Messi a 20 minutos del final, le ganó por 3-0 a Islandia en el último amistoso antes del comienzo del Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026 . El partido se disputó en el Jordan-Hare Stadium , ubicado en la ciudad de Auburn, estado de Alabama.

“Estamos en un momento importante, estamos bien. Eso no te asegura nada, pero lo que me están garantizando es que van a dejar todo y van a seguir jugando como vienen jugando. Cuando juegan son un espectáculo y cuando tienen que defender también son un espectáculo", dijo el DT en la conferencia de prensa.

"Ver a jugadores de la categoría de Leo, de Almada, de Barco, de Nico Paz correr como si no hubiera un mañana te da la sensación de que el equipo está. Después si la pelota entra o no es secundario. No podemos pensar solo en ser campeones, sino animar y estar ahí como ha hecho siempre Argentina. La gente se va a sentir identificada con este equipo, no tengo ninguna duda", agregó.

Y concluyó al respecto: "El Mundial ya sabemos que no lo gana el que juega mejor. Hay muchos componentes que tienen que ayudarnos y no es solo jugar bien. Garantizamos que vamos a luchar hasta el último momento y eso es lo que tenemos claro”

Se especulaba con que el DT campeón del mundo anunciara en la conferencia posterior al amistoso con Islandia al reemplazante de Leonardo Balerdi, pero aseguró que "un día o dos nos vamos a tomar". "Una idea tenemos. La prueba de hoy nos dejó satisfechos y nos despejó algunas dudas. Hay dos opciones, pero vamos a esperar", agregó.

La Selección Argentina continúa ajustando detalles de cara al Mundial 2026, y el amistoso frente a Islandia, que terminó en goleada 3-0, representó una buena oportunidad para que Lionel Scaloni evalúe aspectos vinculados al funcionamiento del equipo. Sin embargo, el encuentro tuvo un momento de tensión cuando Isak Jóhannesson protagonizó una dura infracción sobre Alexis Mac Allister. Leer más.

Lionel Messi jamás falla. Puede jugar mejor o peor, pero se debe al espectáculo y, sobre todo, al fútbol. Porque él es el fútbol. Este martes, en Auburn, su concierto no duró tanto como otras veces, pero congregó a más de 88.043 personas que llegaron desde cualquier sitio cercano (o no) a esta ciudad universitaria del estadio de Alabama para ver el triunfo amistoso de la Selección Argentina ante Islandia (3-0), desafiando primero al intenso calor y después a un diluvio desproporcionado que hacía mucho tiempo no ocurría en la región hasta poner en riesgo el partido. Leer más.

Leo cambió camiseta con Daníel Gudjohnsen, delantero islandés de 20 años que ingresó en el complemento y que es hijo de Eidur Gudjohnsen, compañero de Leo en Barcelona entre 2006 y 2010. Messi y Gudjohnsen hijo se quedaron unos segundos conversando sobre el césped tras la goleada de la Selección Argentina.

"Llegamos bien, muy bien. Queremos competir, queremos llegar el primer día e irnos el último. En los entrenamientos estamos muy bien, hay una gran competencia interna", dijo en primera instancia el mediocampista de Inter Miami.

"Argentina siempre es candidata, la gente se ilusiona. Me acuerdo cuando era chico y llegaba un Mundial, la ilusión era que podamos competir, que nos vaya bien. Ganamos el Mundial, dos Copa América, es normal que nos pongan de candidatos. Nosotros estamos muy ilusionados", agregó.

Y concluyó: "Vamos a dejar todo lo que tenemos y un poquito más también para darle alegrías a la gente. Me gustaría ver a todos los argentinos unidos como fue aquella tarde en el Obelisco. Ojalá lo podamos repetir. Lo vamos a intentar".

Una gran combinación ofensiva entre Lionel Messi y Rodrigo De Paul derivó en la habilitación del Motorcito para Thiago Almada y en la posterior definición del ex Vélez. La Selección golea a Islandia.

En la primera pelota que tocó, Lionel Messi dejó mano a mano a Lautaro Martínez, a quien le cometieron la infracción dentro del área. El 10 argentino se hizo cargo de la ejecución y no falló. De esta manera, superó a Ángel Labruna como el futbolista más veterano en marcar con la camiseta de la Selección Argentina.

La Selección Argentina juega a otro ritmo tras los cambios que Scaloni hizo en el entretiempo y ahora el que quedó de cara al gol fue Lautaro Martínez, quien definió contra el palo izquierdo de Elías Rafn Ólafsson. Está al caer el segundo gol del partido.

Gran jugada de equipo con un preciso envío largo de Enzo Fernández para Giuliano Simeone, un pase posterior del hijo del Cholo para la posición de Lautaro Martínez y la habilitación del Toro para Alexis, quien definió contra el palo izquierdo de Elías Rafn Ólafsson. Era un golazo.

Nicolás González y Thiago Almada ingresaron por Nicolás Otamendi y Nicolás Paz.

Nico Paz se escapó en velocidad por la derecha y esperó la llegada de Lautaro Martínez, sin marca, por el centro del área, pero el pase fue largo y el Toro no llegó a definir.

Ingresan Cuti Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez por Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco y José Manuel López.

Antes que termine el primer tiempo, Scaloni mandó a entrar en calor a seis jugadores: Cuti Romero, De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Lautaro Martínez. ¿Empieza a probar pensando en el debut contra Argelia?

Bajo la batuta de Valentín Barco, autor del gol tempranero que le da el triunfo parcial por 1-0, la Scaloneta dominó a Islandia. Si bien tuvo un susto inicial en la jugada que erró insólitamente Ellertsson en el segundo palo, la distribución de Exequiel Palacios, la movilidad de Flaco López, la entrega de Giuliano Simeone y la seriedad defensiva de Lisandro Martínez fueron muchísimo para los nórdicos, que recién remataron al arco a los 43 minutos.

¡EL PRIMERO DE ARGENTINA! 🇦🇷⚽ A los 8' del primer tiempo, Valentín Barco anotó el 1-0 de #Argentina ante #Islandia en el Jordan Hare Stadium. pic.twitter.com/86dnE8TlUT

Argentina encontró mal parada a Islandia y Valentín Barco filtró un pase en profundidad para Giuliano Simeone. El hijo del Cholo enganchó de la izquierda hacia el centro y pateó a las manos del arquero cuando Nico Paz pedía el pase por el centro. En la acción psoterior, Barco lo dejó mano a mano a Paz, a quien le taparon el remate.

Tras la pausa de hidratación, la Selección Argentina perdió al dominio que se había acentuado luego del gol de Valentín Barco y su rival se adelantó unos metros en el campo de juego.

Las bondades del imponente estadio Jordan-Hare de la ciudad universitaria de Auburn se repitieron cosntantemente desde el desembarco de la Selección en este sitio del estado de Alabama. Pero antes del ingreso de los equipos en el amistoso entre Argentina e Islandia en el cierre de la gira previa al inicio del Mundial 2026 apareció un ritual muy particular, que estuvo a punto de ser protagonizado por Lionel Messi, finalmente suplente y que le cedió la cinta a Nicolás Otamendi. Se trata de la tradición del águila, que acompaña desde hace casi tres décadas a los Tigres de Auburn, el equipo de fútbol americano universitario que es el alma deportiva de esa ciudad. Leer más.

El equipo de Scaloni domina la pelota y la mueve de un lado a otro mientras que el seleccionado europeo se refugia en su propio campo y aguardar para salir de contraataque.

El ex jugador de Boca capturó un rebote en el borde del área luego de un tiro libre frontal y una sucesión de rebotes, y pateó de primera al palo derecho de Elías Rafn Ólafsson.

Luego de una larga posesión de la Selección Argentina, el combinado europeo se lanzó de contraataque y la pelota le quedó a Mikael Ellertsson luego de un envío cruzado. La tiró por arriba del travesaño con el arco libre.

¡ISLANDIA TUVO EL PRIMERO! A los 3', Ellertsson tuvo la chance de abrir el marcador ante #Argentina , pero su remate se fue por encima del travesaño. Minutos después, Barco convirtió el 1-0 para la Albiceleste. pic.twitter.com/0ZwTxjOmkt

Gerónimo Rulli, el titular, apareció en escena junto a Juan Musso y Santiago Beltrán. Dibu Martínez todavía no está recuperado físicamente y sigue recuperándose de cara al debut mundialista. Minutos después salieron el resto de los jugadores con Messi a la cabeza y el 10 rosarino fue ovacionado por el público.

Una lluvia torrencial cayó durante la tarde de este martes sobre la ciudad de Auburn, estado de Alabama, donde la Selección Argentina enfrenta a Islandia por el último amistoso antes del debut mundialista. Un equipo de Clarin se encuentra en la ciudad cubriendo el partido y dio cuenta de las imágenes apocalípticas de la previa. Leer más.

En un campo de juego pesado por la fuerte lluvia que cayó sobre la ciudad de Auburn, estado de Alabama, Lionel Scaloni decidió dejar en el banco a Lionel Messi y realiza cuatro modificaciones con respecto al equipo que venció 2-0 a Honduras: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; José Manuel López y Nicolás Paz.

*en negrita: selecciones que jugarán el Mundial 2026

A dos horas y media del comienzo del amistoso entre Argentina e Islandia, ya no llueve con la misma intensidad en Alabama y el partido se jugaría. Hay agua acumulada en algunos sectores del Jordan-Hare Stadium de la ciudad de Auburn, donde trabajan a contra reloj con secadores y una máquina especial de viento para acelerar el drenaje.

"A esta hora el partido se juega", dicen desde la organización del partido entre Argentina e Islandia. La lluvia no es tan torrencial como hace una hora pero no se detiene. Está trabajando bien el drenaje del estadio donde veremos a Messi y la Scaloneta.

Lluvia TORRENCIAL en la previa de Argentina - Islandia. pic.twitter.com/xdWkwez1sK

🤩 ASÍ ESTÁ AUBURN, DONDE ARGENTINA JUGARÁ HOY CONTRA ISLANDIA 🇦🇷 ▶️ A cinco horas del partido, @hernanclaus ya se encuentra en la ciudad que será la sede del último amistoso de la Selección previo al Mundial 🏆 pic.twitter.com/Qpo3lKs6tG

La ciudad universitaria de Auburn, que se encuentra revolucionada por la presencia de los Campeones del Mundo, enfrenta una amenaza de tormenta eléctrica a horas del partido entre Argentina e Islandia. Se prevé que la lluvia llegue entre las 17:00 y las 19:00 (hora local), mientras que el duelo está previsto para las 20:00. El estadio Jordan-Hare, con capacidad para 88.000 espectadores, será el escenario del último amistoso del combinado argentino.

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La noticia llegó de parte de la propia Casa Blanca, que oficializó su movimiento a través de un comunicado institucional. "Tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, el club ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", publicaron los blancos. LEER MÁS .

Estados Unidos puede ser la tierra de los parques de diversiones más famosos y de los espectáculos deportivos a puro show que son referencia mundial, pero todavía no se ha encontrado una mayor atracción que Lionel Messi. Pruebas sobran: sus partidos de la MLS se convirtieron en los de mayor concurrencia y los números de rating alcanzaron sus mayores picos. Y en la gira previa de la Selección Argentina para el Mundial 2026 se ratificó este concepto cuando, sin siquiera salir del banco de suplentes, congregó el sábado a más de 90 mil personas en College Station, Texas. Este martes, frente a Islandia, el capitán llenará otro estadio inédito y jugará sus primeros minutos preparatorios para su sexta Copa del Mundo. Serán unas 88.000 personas las presentes en la pequeña ciudad de Auburn. LEER MÁS .

“En la posición de Balerdi podríamos estar cubiertos y veríamos otras posiciones de dónde tiramos. Del miércoles no creo que pase“, fueron las palabras de Lionel Scaloni al ser consultado sobre el reemplazante del “ Flaco ”, quien se lesionó en un entrenamiento y se perderá el Mundial.

Por sus dichos, se puede entender que el jugador que reforzará esa pérdida no será un marcador central. El lugar que falta rellenar en la lista podría ser el de mediocampista de contención, posición en la que se imaginaba a Leandro Paredes , ahora con una distensión muscular y a Exequiel Palacios , quien cuenta con pocos minutos en cancha.

Entre los nombres que empezaron a flotar por el aire aparecen Guido Rodríguez , que levantó su nivel en el Valencia, Máximo Perrone , clave en el Como, y Nico Domínguez , autor de una gran temporada en el Nottingham Forest. También se menciona a Emiliano Buendía , aunque Scaloni ya cuenta con varios volantes “box to box” en la lista: De Paul , Mac Allister , Lo Celso , Nico Paz y hasta Thiago Almada . LEER MÁS.

El seleccionado argentino se enfrentó a su similar islandés por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2018. Aquel fatídico partido terminó en un empate por 1 a 1 , resultado que complicó seriamente al equipo dirigido por Jorge Sampaoli , ya que se trataba de la selección más accesible de su grupo, que compartía con Croacia y Nigeria .

Fue una noche olvidable para Lionel Messi , quien erró un penal en el segundo tiempo que le habría dado la victoria a la Albiceleste . El héroe del equipo nacional fue Sergio “Kun” Agüero , quien abrió el marcador a los 19 minutos. Sin embargo, los escandinavos reaccionaron rápidamente y marcaron el empate final tan solo cuatro minutos después. LEER MÁS.

Sentado en la comodidad del living de su casa de Guadalajara, Ricardo La Volpe habla de fútbol con la misma pasión con la que lo hizo durante toda su carrera. A los 74 años, el campeón del mundo con Argentina en 1978 ya no ocupa un banco de suplentes como entrenador, pero continúa observando, estudiando y analizando el juego. Y polemizando, claro. Lo hará nuevamente durante el Mundial 2026, donde participará de la cobertura de Televisa en México. LEER LA ENTREVISTA COMPLETA .

El estadio Jordan-Hare es un ícono del football americano universitario. Está camino a cumplir 90 años en 2029 y ha visto miles de hazañas deportivas, incluidos los más dramáticos finales de partidos de ese deporte, y tiene un detalle que la distingue de todas las demás canchas de la NCAA (National Collegiate Athletic Association). Pero jamás, desde que se construyó en 1939, ese campo de juego recibió un encuentro de fútbol. Argentina e Islandia, este martes a partir de las 22:00 (hora argentina), serán los protagonistas de esta primera vez, que además incluirá seguramente al menos unos minutos a Lionel Messi, el mejor de la historia. LEER MÁS .

Es la prueba final para la Selección Argentina. El amistoso contra Islandia de este martes en Auburn, Alabama, será el último antes del debut en el Mundial 2026, dentro de una semana contra Argelia. Por eso, quizás, el entrenador Lionel Scaloni planea poner el once de gala, salvo las lógicas ausencias por motivos físicos. Sí, que esté la formación titular es una confirmación de que Lionel Messi volverá a ser el capitán y saldrá desde el arranque en el impactante estadio Jordan-Hare, con capacidad para 88.000 personas. LEER MÁS .

Una situación inesperada se vivió en la previa del amistoso de este martes entre la Selección Argentina e Islandia, cuando TN denunció que uno de sus periodistas acreditados fue expulsado de la conferencia de prensa que brindó Lionel Scaloni, el lunes en Alabama, antes del último ensayo que tendrá el combinado nacional previo a su debut en el Mundial 2026. LEER MAS .

Es la prueba final para la Selección Argentina. El amistoso contra Islandia de este martes en Auburn, Alabama, será el último antes del debut en el Mundial 2026, dentro de una semana contra Argelia. Por eso, quizás, el entrenador Lionel Scaloni planea poner el once de gala, salvo las lógicas ausencias por motivos físicos. Sí, que esté la formación titular es una confirmación de que Lionel Messi volverá a ser el capitán y saldrá desde el arranque en el impactante estadio Jordan-Hare, con capacidad para 88.000 personas. LEER MÁS .

“Me jodió, espero que haya sido una confusión”. En la previa al Mundial 2026, Lionel Scaloni se plantó en plena conferencia de prensa en Alabama para referirse sobre una versión que corrió en la prensa europea que sugería que Lionel Messi le "armaba" el equipo en la Selección Argentina. LEER MÁS .

La Selección Argentina jugará contra Islandia en el Jordan-Hare Stadium, ubicado en la ciudad de Auburn, estado de Alabama, Estados Unidos. Este encuentro amistoso, que sirve como preparación para la Copa del Mundo, se disputará este martes 9 de junio a las 22:00 horas (hora de Argentina). El partido es histórico ya que será el primer encuentro de fútbol que se juega en la historia de este recinto, el cual es tradicionalmente utilizado para el fútbol americano universitario y tiene capacidad para más de 87.000 espectadores.

Fuente: Clarín