“Acosador, fracasado y superficial”: Dean Cain se burló de Milly Alcock, la protagonista de Supergirl, y lo destrozaron en las redes

Apenas unos meses después de quedar en el centro de una fuerte controversia por anunciar que se convertiría en agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), Dean Cain volvió a generar rechazo en las redes sociales. Esta vez, el ex-intérprete de Superman fue señalado por realizar comentarios considerados ofensivos sobre la apariencia física de Milly Alcock, la actriz elegida para encarnar a Supergirl en la nueva película del universo cinematográfico de DC.

Cain, de 56 años, fue una de las figuras más populares de la franquicia durante los años noventa gracias a su papel como Clark Kent en Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman , serie que protagonizó junto a Teri Hatcher entre 1993 y 1997. Sin embargo, luego de aquel éxito su carrera cayó en un pozo que parece sin retorno y en los últimos tiempos su presencia pública estuvo marcada más por las polémicas que por sus trabajos actorales.

El nuevo episodio comenzó cuando un usuario de X compartió una fotografía promocional de Alcock caracterizada como Kara Zor-El. En la imagen podían verse varios piercings en las orejas de la actriz, lo que motivó una observación irónica por parte del internauta. “Espera... Si la piel de Supergirl es a prueba de balas, ¿cómo es que tiene piercings en las orejas?”, escribió el usuario. Cain respondió únicamente con un emoji pensativo, gesto que algunos interpretaron como una señal de aprobación.

La situación escaló poco después. El mismo usuario publicó una imagen de Cha-Ka, uno de los personajes de la serie de ciencia ficción de los años setenta Land of the Lost , y comparó físicamente a Alcock con él. Lejos de ignorar la publicación, Cain respondió con una frase que desató una ola de críticas: “¡Maldita sea! ¡Me reí!”.

And why does she look like this guy? pic.twitter.com/xxmNpjJXvl

La reacción fue inmediata. Decenas de usuarios cuestionaron al actor por sumarse a una burla dirigida a una colega mucho más joven y por amplificar comentarios considerados ofensivos. “Sos superficial y cruel”, escribió una persona. Otro usuario fue aún más duro: “Un acosador idiota y fracasado”. “Vaya Superman en el que te has convertido”, indicó otro.

Otros usuarios de X remarcaron la diferencia generacional entre ambos intérpretes. “Tenés edad suficiente para ser su padre y además, tenés voz propia. Quizás no deberías darles poder a sus acosadores”, señaló un comentario que rápidamente acumuló adhesiones.

Otros seguidores expresaron su decepción por la actitud del actor. “Qué lástima, solía admirarte”, escribió una usuaria. “Qué poco profesional y repugnante de tu parte decir eso”, agregó otra.

La nueva controversia se suma a otra que protagonizó recientemente y que generó un intenso debate en Estados Unidos. A principios de agosto, Cain anunció que iniciaría una capacitación para convertirse en agente del ICE, la agencia federal encargada del control migratorio y de las deportaciones.

La noticia provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron la decisión del actor y lo acusaron de respaldar políticas migratorias consideradas agresivas por distintos sectores de la sociedad estadounidense. Las críticas fueron especialmente intensas porque el anuncio coincidió con un contexto de creciente tensión alrededor de los operativos migratorios impulsados por las autoridades federales.

Mientras algunos simpatizantes celebraron su postura y defendieron su derecho a involucrarse en tareas vinculadas a la seguridad fronteriza, una gran cantidad de detractores calificó la decisión como “patética” y sostuvo que resultaba incompatible con los valores de solidaridad y justicia que históricamente representa Superman para buena parte del público.

Lejos de retroceder frente a las críticas, Cain defendió públicamente su decisión y aseguró sentirse orgulloso de participar en el programa de formación.

En contraste con el ocaso eterno en el que parece haberse convertido la carrera de Cain, Milly Alcock atraviesa uno de los momentos más importantes de recorrido. La actriz australiana de 26 años fue elegida para interpretar a Supergirl en la nueva etapa del Universo DC impulsada por el cineasta James Gunn.

El personaje hará equipo con el Superman encarnado por David Corenswet, quien asumió el papel del icónico héroe tras la salida de Henry Cavill. La película centrada en Kara Zor-El tiene previsto su estreno para el 26 de junio y es uno de los proyectos más esperados por los fanáticos de los cómics.

Antes de incorporarse al universo de los superhéroes, Alcock alcanzó notoriedad internacional gracias a su interpretación de la joven Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon , la exitosa serie de HBO ambientada en el mundo de Game of Thrones . También recibió elogios por su trabajo en la producción australiana Upright , donde dio vida al personaje de Meg Adams.

Mientras la expectativa por el futuro de Supergirl continúa creciendo, la discusión en torno a los comentarios de Dean Cain volvió a poner al histórico actor bajo una luz incómoda. Para muchos usuarios, quien alguna vez representó al superhéroe más emblemático de DC quedó demasiado lejos de los valores de empatía y respeto que hicieron del personaje un símbolo para varias generaciones.

Fuente: La Nación