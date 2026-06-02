El motochorro detenido por el crimen del comisario en La Matanza tenía tobillera electrónica

El detenido por el crimen del comisario Diego Fernando Ponce (46) tenía tobillera electrónica y estaba esperando el juicio en su casa. El policía fue asesinado mientras esperaba a su hija adolescente que saliera de su clase de inglés en La Matanza .

Ponce fue sorprendido pasadas las 20.30 de este lunes por cuatro motochorros que lo sorprendieron cuando estacionó su camioneta Ford EcoSport frente a un instituto de inglés ubicado sobre la calle Apipé al 5900 de González Catán .

El comisario estaba vestido de civil y esperando a su hija, una adolescente de 14 años, que saliera de clases.

En ese contexto, los ladrones, que circulaban en dos motos, fueron directamente a atacarlo. Según las fuentes consultadas, el comisario se defendió en un breve tiroteo.

La víctima recibió dos disparos en la zona del tórax, con orificio de entrada y salida por la espalda.

Mientras los motochorros huyeron del lugar, el comisario fue trasladado en su auto y por vecinos hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) 29, donde llegó muerto.

Los investigadores confirmaron que los asaltantes se llevaron la pistola reglamentaria Bersa Thunder que utilizaba Ponce ya que no fue encontrada en el lugar.

El fiscal Adrián Arribas , de la Fiscalía Especializada en Homicidios de La Matanza, se hizo presente en el lugar y ordenó las primeras medidas para identificar a los autores del hecho.

La DDI de La Matanza tomó intervención en el hecho y comenzó a analizar las cámaras de seguridad.

En una de ellas se ve el paso de dos motos que dan media vuelta y regresan en la misma dirección que venían y doblan a la izquierda, donde estaba la camioneta con Ponce arriba.

En paralelo a las pericias, los investigadores tomaron conocimiento que en el Hospital Paroissien había ingresado un joven con un disparo en el abdomen.

El sospechoso, que había ido con su hermana, dijo que estaba parado en la vereda cuando pasaron motochorros a los tiros y uno de ellos le impactó en el abdomen.

Al tomar conocimiento de que ese hecho no existió, el joven, identificado como Alexis Emanuel Lobo, de 19 años , fue detenido.

Otro detalle en su contra fue un pantalón con tres tiras blancas que quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Según las fuentes, Lobo tiene antecedentes por tres hechos de encubrimiento agravado de julio y septiembre del 2025 y de septiembre de 2025 y uno de enero del mismo año por un robo con arma de fuego.

Contaba con tobillera electrónica y estaba esperando el juicio en su casa, indicaron las fuentes.

Arribas identificó a los otros tres sospechosos y allanó durante la madrugada varios domicilios de La Matanza, con resultado negativo

Diego Ponce era comisario y jefe de turno en la Escuela de Policía Juan Vucetich en su sede de La Matanza.

“Era un hombre agradable, familiero, dedicado a la hija y a su mujer”, dijeron a Clarín fuentes del entorno.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín