Crimen de Agostina Vega: las dudas que dejó la autopsia

El estado del cuerpo de Agostina dejó varios interrogantes. Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por Clarín , la adolescente de 14 años habría sido abusada y murió por asfixia mecánica. Sin embargo, su cuerpo fue tan maltratado que obliga a los peritos forenses a actuar con cautela.

"Una persona que fue desmembrada, enterrada en bolsas, es totalmente atípico. Todo podría modificar cualquier resultado", dice a Raúl Torre, profesor de Criminología y Criminalística, a Clarín .

"Va a ser difícil comprobar científicamente algo", dijeron los investigadores. Y agregaron que el informe preliminar de la autopsia determinó que Agostina sufrió un "daño severo en las vísceras" que complicó la realización de algunos estudios forenses.

Por ejemplo, no pudieron tomar muestras de hisopados para confirmar signos de abuso, ya que los órganos quedaron muy dañados por el desmembramiento. Además, confirmaron que la joven no estaba embarazada.

El cuerpo de Agostina fue encontrado el sábado 30 de mayo en un descampado de 240 hectáreas del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba.

Los investigadores creen que Claudio Barrelier (33), ex novio de Melisa Heredia, la madre de Agostina, permaneció varias horas con el cadáver antes de descartarlo.

Según las cámaras de seguridad, el sospechoso trasladó las partes del cuerpo en un balde de 20 litros y bolsas de consorcio en un Ford Ka negro el lunes a la mañana. Los enterró y quemó basura. Los restos permanecieron ahí más de cinco días antes de ser encontrados.

"La fecha de muerte se puede determinar si tienen el cráneo. De los ojos se saca un líquido que se llama humor vítreo y se ve en el laboratorio la concentración del potasio, que se empieza a modificar a partir de la descomposición", aclara Torre.

Ese líquido se lleva a unas tablas (la más utilizada es la Trezza) que da una ventana de probabilidades. "Unas 12 horas, siempre es relativo. Por ejemplo, (en el caso Alberto) Nisman la muerte se calculó entre la tarde-noche del sábado y el mediodía del domingo. Eso se llama ventana de probabilidade s", explica el especialista.

Por eso, le resultó llamativo que el fiscal Raúl Garzón confirmara en conferencia de prensa que la muerte fue entre las 22.30 y la 1 o 2 de la madrugada del domingo, ya que se suele manejar un margen de tiempo mucho más amplio.

Además, Torre señala que el líquido vítreo es la única forma para poder determinar con exactitud la fecha de muerte.

"No hay otra forma de calcular con un cadáver en estas condiciones porque tenés cosas atípicas. Una persona que fue desmembrada, enterrada en bolsas, le pudo haber dado el sol o la sombra en el lugar. Todo eso va a modificar cualquier resultado", agrega el criminalista.

Los investigadores creen que Barrelier la ahorcó para matarla y que el arma que habría utilizado fue un cuchillo de cocina. Para Raúl Torre, el homicidio no fue planificado.

"El encuentro sí fue planificado, pero no el homicidio. El delito fue precipitado porque ella fue engañada por este hombre . Yo creo que él tuvo la intención del encuentro", sostiene.

Además, aporta que el estrangulamiento o la sofocación son típicos en este tipo de delitos contra la integridad sexual. "Si ellos pudieron determinar que Agostina no estaba embarazada es porque tienen el útero y si tienen el útero tienen la vagina y la matriz completa para determinar si hubo abuso", dice.

De todos modos, advierte que será necesario esperar el informe oficial de la autopsia. En este tipo de casos tan complejos, los médicos forenses suelen documentar cada detalle de manera minuciosa.

La prueba de Luminol en la casa de Barrelier dio positivo, incluso en elementos cortantes. Por otro lado, se esperan los resultados de las pericias realizadas en el auto que utilizó para el traslado de los restos de Agostina y los distintos elementos secuestrados.

También faltan el análisis de celulares para reconstruir las comunicaciones y movimientos que sucedieron antes y después de la desaparición de Agostina.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín