El Gobierno de Petro presentó una carta de protesta contra Milei por su apoyo a De la Espriella para el balotaje en Colombia

El Gobierno de Colombia manifestó "su categórico rechazo" a la declaraciones públicas de Javier Milei en apoyo a la candidatura del ultraderechista Abelardo de la Espriella , que este domingo competirá en segunda vuelta por la presidencia con Iván Cepeda. Así, la gestión de Gustavo Petro volvió a cruzar al argentino, con quien está enfrentado desde la llegada del libertario a la Casa Rosada.

En concreto, el comunicado de la cancillería colombiana hace referencia a dos tuits del Presidente, publicados el 31 de mayo y este miércoles 17 de junio .

"Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años", tuiteó Milei el 31 de mayo, luego de que De la Espriella ganara la primera vuelta.

Luego, esta semana reveló que había hablado con el candidato colombiano y volvió a escribir: " En el ballotage del 21 de junio se juega mucho más que una elección : se define si Colombia sigue el camino del crecimiento económico y la prosperidad o persiste en el del comunismo empobrecedor. Las fuerzas de la libertad en la región estamos mirando y apoyando".

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. 👇🏼 pic.twitter.com/LrKlYlp8wI

Esos pronunciamientos públicos volvieron a levantar la tensión con el gobierno de Petro, que en marzo de 2024 llegó a llamar a consultas a su embajador y a expulsar a todos los diplomáticos argentinos de la embajada en Bogotá cuando Milei lo llamó "asesino terrorista".

"El Gobierno de Colombia considera que cualquier manifestación de apoyo, rechazo, presión o intervención de una autoridad extranjera orientada a favorecer o perjudicar a cualquiera de las candidaturas o campañas participantes constituye una actuación impropia en un asunto que compete exclusivamente al pueblo colombiano ", señala el comunicado.

"Este tipo de pronunciamientos desconoce el deber de prudencia, responsabilidad y respeto mutuo que debe orientar las relaciones entre los Estados, especialmente durante el desarrollo de un proceso electoral", añadió la Cancillería, que presentó una nota de protesta por el hecho .

Todo mi apoyo a @ABDELAESPRIELLA para el ballotage del 21 de junio...!!! Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia. El camino es claro, más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen…

LA LIBERTAD AVANZA Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral. Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad…

"Las recientes declaraciones desconocen el llamado previo formulado por el Gobierno colombiano para que todos los actores internacionales obren con prudencia y responsabilidad. Colombia reitera que ninguna autoridad extranjera debe intentar incidir, directa o indirectamente, en la voluntad de los electores, favorecer o perjudicar a alguna de las campañas participantes, ni condicionar el futuro de las relaciones bilaterales al resultado de una contienda electoral interna", advirtió la Cancillería colombiana.

Tras recibir el respaldo del mandatario argentino en una conversación telefónica divulgada por su campaña, De la Espriella aseguró el jueves que Colombia tendrá una "relación inmejorable" con la Argentina si gana el balotaje.

En la conversación, Milei expresó su apoyo a De la Espriella y reiteró sus felicitaciones por los 10,3 millones de votos (43,7 %) obtenidos en la primera vuelta presidencial, en la que superó al senador Cepeda, quien alcanzó 7,6 millones de sufragios (40,9 %).

Para el Gobierno colombiano, "el principio de no intervención constituye un fundamento esencial del orden jurídico internacional" y las "recientes declaraciones desconocen el llamado previo formulado" por el ejecutivo "para que todos los actores internacionales obre con prudencia y responsabilidad".

De la Espriella, candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, también ha recibido el apoyo de otras figuras de la derecha mundial como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

Pero el apoyo de Milei acentuó, además, el duro enfrentamiento que mantiene con Petro. El último episodio ocurrió en abril pasado, cuando el presidente colombiano contradijo la posición del libertario sobre la inflación . Fue con un mensaje en el que apuntó al aumento de la inflación en Argentina, antes de que en los meses siguientes mostrara una baja.

A comienzos de este mes, hubo otro cruce entre Petro y un funcionario argentino, en ese caso Luis Caputo. "Mientras Argentina dispara su endeudamiento externo, Colombia no solo paga completamente su deuda con el FMI sino que disminuye el total de su endeudamiento externo", escribió en redes el mandatario colombiano.

Y el ministro de Economía respondió por la misma vía . "acá le dejo los gráficos donde cualquier persona puede entender como el presidente Javier Milei ha bajado la deuda total y en moneda extranjera. Saludos", le contestó Caputo.

Fuente: Clarín