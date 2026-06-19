Incendio forestal fuera de control: arrasa más de 200 hectáreas y avanza hacia un parque solar

Una "noche larga" y devastadora por un incendio forestal que se descontroló por las fuertes ráfagas de viento Zonda afectó a la zona este de la localidad salteña de Cafayate, en los valles Calchaquíes, donde el fuego ya consumió más de 200 hectáreas, provocó heridas leves a brigadistas y obligó al corte temporal de la ruta nacional 68, que comunica con Salta Capital.

La intensa labor de los bomberos voluntarios, policías, brigadistas de Defensa Civil y del Plan Nacional de Emergencias se extendió desde el anochecer del jueves hasta las 5:15 de este viernes.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Cafayate, Gabriel Domingo , remarcó que la aparición del viento Zonda en las últimas horas complicó la labor de los brigadistas y respecto del trabajo del jueves dijo que "fue una noche larga" porque hubo "ráfagas que llegaron a superar los 70 kilómetros por hora".

Hasta acá "veníamos con incendios más chicos y se fue de control, hizo un daño al medioambiente tremendo”, remarcó Domingo al precisar que el fuego llegó a sitios que no habían sido afectados anteriormente por otros siniestros y señaló que ahora la región " es un desierto”.

Domingo también resaltó, en diálogo con radio LUP 94.7 que hubo brigadistas de Defensa Civil , que trabajan para el Plan Nacional del Manejo del Fuego que fueron alcanzados por las llamas y sufrieron "quemaduras leves pero quemaduras al fin, además de una gran inhalación de humo”.

Si bien las columnas de humo se divisaron desde el centro de Cafayate, el fuego se desplazó hacia el sector este y para combatir las llamas se utilizó un avión hidrante que abastecía en forma constante a los bomberos.

Ante este panorama, el subsecretario de Defensa Civil de la provincial, Juan Ignacio Vilchez , señaló la gravedad de la expansión del fuego y precisó que " estamos hablando de cerca de 200 hectáreas , con un gran perímetro".

"Afortunadamente, gran parte de la cabeza del incendio se fue a lugares con poca vegetación ”, resaltó el funcionario y explicó que ahora se realiza un trabajo minucioso, centrado en enfriar los puntos con mayor temperatura para prevenir que se generen nuevos focos.

En ese marco, Vilchez dijo al diario El Tribuno que “este es un incendio que va a llevar mucho tiempo. Calculamos que estaremos un par de semanas trabajando arduamente para contenerlo nuevamente. Todo depende de las condiciones meteorológicas".

"Ayer, el viento Zonda generó complicaciones, hoy contamos con condiciones favorables y esperamos aprovechar la ventana climática para dar soluciones en los puntos críticos”, acotó.

Bomberos y funcionarios coincidieron en que la mejora del clima ayuda directamente a su labor para contener los focos y, según Vilchez, "lo más importante en este momento es que se mantenga la meteorología como está”.

Respecto del daño ambiental, los especialistas señalaron que había zonas al este de la ruta 68 que se habían regenerado con especies nativas tras incendios de hace veinte años que ahora nuevamente se encuentran diezmadas.

Mientras avanza el combate a las llamas y la contención de los focos, la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, intenta dilucidar cómo comenzó el incendio en la finca El Monte S.A., tras recibir una denuncia de la intendenta, Rita Guevara.

Tras la denuncia formal presentada hace diez días, se supo que la fiscal ordenó diversas medidas sobre el inicio del fuego para determinar si existió o no intervención humana.

En ese marco, tomó declaración a varios testigos e investiga la presencia de un vehículo en la zona , de acuerdo a las últimas declaraciones. La investigación intenta seguir la pista de recientes incendios reportados en mayo, en la misma zona, tal como lo denunció la comuna.

A su vez, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) r eportó que colabora en este incendio con un avión hidrante turbohélice de más de 3.000 litros de capacidad y combatientes de la Brigada Nacional con equipamiento especializado.

Estos recursos se suman al trabajo que llevan adelante la Brigada Forestal provincial y los Bomberos Voluntarios para contener el incendio, con el apoyo de equipos forestales y camiones cisterna.

Por otra parte, el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, mantuvo reuniones con el subsecretario Ignacio Vilchez; el jefe de Bomberos Domingo, autoridades policiales e incluso, funcionarios del gobierno analizaron la situación con la intendenta Rita Guevara, para articular acciones conjuntas.

Fuente: Clarín