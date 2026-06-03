El gobierno de Kicillof pagó $1230 millones y asegura que canceló la deuda de la obra social IOMA con el Hospital Garrahan

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó que el Instituto de Obra Médico Asistencial ( IOMA ), la obra social del Estado bonaerense, abonó la totalidad de la deuda que tenía con el Hospital Garrahan por más de $1230 millones y subrayó que “el 85%” de lo que reclama el gobierno nacional como pendiente de pago no está documentado.

La cartera sanitaria bonaerense, que conduce Nicolás Kreplak , informó que las autoridades del IOMA enviaron una carta al Garrahan en la que puntualizaron que “el último saldo pendiente, por más de $1.230 millones, fue cancelado en su totalidad” y que “los registros administrativos de la obra social muestran que no existen obligaciones impagas con el hospital” . El titular del IOMA es Homero Giles , militante de La Cámpora al igual que Kreplak.

“Por una auditoria interna, la totalidad de los montos reconocidos por IOMA fueron abonados”, se informó desde el Ministerio de Salud provincial, que puntualizó, además, que “el 85% de lo reclamado carecía de respaldo documental, técnico y normativo” y “no estaba facturado” . A esas conclusiones arribó el IOMA luego de realizar una auditoría.

Luego de un arduo trabajo interno, el IOMA abonó todo el saldo pendiente de más de $1.230 millones de pesos. Hoy los registros administrativos muestran que no existen obligaciones impagas con el Hospital Garrahan. Este gobierno nacional al derogar el HPGD, la herramienta que… pic.twitter.com/ZgUF9EWEzJ

Según explicaron desde la administración provincial, la auditoría mencionada por las autoridades sanitarias provinciales se llevó a cabo porque “existían prestaciones cuya facturación no registraba ingreso formal en IOMA”, porque “se detectaron valores fijados unilateralmente por el hospital mediante un supuesto ‘Nomenclador Garrahan’ que nunca fue acordado entre las partes” y porque “se identificó sobrefacturación en medicamentos, prótesis y practicas no cubiertas” .

El gobierno nacional le exige a la administración del gobernador Axel Kicillof más de $9000 millones por deudas del IOMA con el Hospital Garrahan.

Los héroes del Garrahan. Fin. pic.twitter.com/cDKDyBFEFD

El lunes, el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni , anunció que este jueves por la mañana se estrenaría un documental del Gobierno sobre el hospital pediátrico nacional, que está en permanente conflicto por reclamos de fondos a la administración nacional. “Los héroes del Garrahan. 40 paros. Cientos de héroes. Miles de niños salvados”, es el título del documental. El gremio Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan salió al cruce y criticó la iniciativa que difundió el ministro coordinador

Fuente: La Nación