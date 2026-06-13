“Él fue el único que vio”: se conoció otro audio de la madre de Agostina que complicaría a Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba incorporó un nuevo elemento que complicaría la situación del principal imputado, Claudio Gabriel Barrelier . Se trata de un mensaje de audio enviado por Melisa Heredia , madre de la víctima, en el que sostiene que el acusado fue la última persona que vio a la adolescente con vida.

El audio, grabado poco después de la desaparición y enviado a un familiar, revela detalles sobre los movimientos de la joven y la presunta relación del hecho con Barrelier. “ No la vio más nadie, gordo. Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada ”, sostiene en la grabación.

De igual forma, en el mensaje, Melisa asegura que la nena les había dicho a sus amigas que iba a encontrarse con “el novio de su mamá ”, en referencia al detenido, lo que refuerza las dudas sobre el vínculo que había entre víctima y el imputado

Cabe aclarar que la propia madre había declarado públicamente que ambos habían tenido una relación hace años y que actualmente conservaban un vínculo de amistad .

La madre dice que Agostina había manifestado a sus amigas que se dirigía “ a la casa de mi novio para hacerme un regalo sorpresa ”, en referencia directa al principal sospechoso. En la grabación Heredia afirmó: “Obviamente es él”, con lo que deja claras sus sospechas antes de que se confirmara días después la muerte de su hija.

El mismo mensaje aporta detalles sobre el momento en que la familia notó la ausencia. Heredia relata: “ Cuando yo me doy cuenta de que no está mi hija, la llamo por teléfono y ahí nomás se lo apagaron ”, dijo la mamá

Este testimonio delimita el marco temporal del hecho y respalda la hipótesis de la fiscalía sobre la responsabilidad de Barrelier. “Desde las 22:30 de la noche del sábado que mi hija no aparece”, sostiene.

La próxima semana, el fiscal de Córdoba Raúl Garzón, quien tiene a su cargo la investigación del femicidio, indagará a los tres detenidos por el crimen: Barrelier , presunto asesino, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani , acusados de encubrimiento.

Las indagatorias, en las que los sospechosos pueden optar por abstenerse de hablar, se llevarán a cabo entre el martes y el jueves. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el crimen contó con la colaboración de terceros para eliminar pruebas y ocultar el cuerpo de la víctima, hallado en un descampado.

El miércoles, personal de Bomberos, de la Policía de Córdoba y del Departamento Unidades de Alto Riesgo llevaron a cabo un nuevo allanamiento en la casa de Barrelier , ubicada en la calle Campillo al 878, en el barrio Cofico de la capital provincial.

Se trató de un procedimiento de rutina para volver a la presunta escena del crimen, donde apuntan a encontrar elementos que sean útiles para la causa y permitan avanzar con la investigación.

os investigadores intentan determinar qué fue lo que pasó durante las horas siguientes a la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando se presume que Barrelier asesinó a la menor y luego se deshizo del cuerpo.

Dos días antes, por la noche, Andreani , la mujer que le había prestado su Ford Ka negro al principal acusado, fue detenida en su domicilio .

Según supo este medio, la fiscalía le atribuye el delito de encubrimiento agravado y sospecha que el vehículo de su propiedad habría sido utilizado para trasladar los restos de la adolescente de 14 años, que fueron hallados el 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra .

Además, esta semana se difundió un video que corresponde al lunes 25 de mayo, cerca de las 13, momento en el cual Barrelier ya habría descartado el cuerpo de Agostina .

En las imágenes se observa el momento en el que el acusado abre el baúl del Ford Ka y manipula una frazada o lona que se encontraba en su interior .

Fuente: Infobae