Juicio por Maradona: qué pasó con la ambulancia que pidieron para Diego y por qué los imputados ahora se culpan entre sí

A dos meses de su inicio, el juicio por la muerte de Diego Maradona entró en una etapa de “todos contra todos”, donde los siete imputados que se enfrentan al proceso oral comenzaron a apuntarse mutuamente para intentar despegarse, de a poco, de la acusación de homicidio simple con dolo eventual que pesa sobre ellos.

Es un momento que los fiscales y abogados querellantes esperaban con calma. Sabían que tarde o temprano iba a llegar: con el avance del debate, la producción de prueba y las declaraciones de los testigos, se van aclarando los roles de cada uno en la internación domiciliaria donde murió Diego, las responsabilidades que habían asumido y cuáles fueron las fallas.

En algunos casos, las tareas que les correspondían a unos y a otros están separadas por líneas muy delgadas. O al menos confusas. Por eso es que empiezan a darse duelos entre dos o tres acusados que se echan culpas para defenderse ante los jueces. Eso ocurrió esta semana, donde el neurocirujano Leopoldo Luque “descansó” después de muchas audiencias siendo el centro de atención, para darle lugar a la disputa entre la psiquiatra Agustina Cosachov y la coordinadora de la prepaga, Nancy Forlini.

El núcleo de su pelea está en los requerimientos realizados para la internación domiciliaria del Diez. Por un lado, Cosachov dice que presentó un pedido detallado a la prepaga con todos los insumos y profesionales que iba a necesitar para el dispositivo ambulatorio, el cual asegura que nunca se cumplió.

Forlini, por su parte, afirma que esa solicitud nunca llegó a su área ; que, si la presentó, fue a una persona con otras funciones; y que ella se encargó de cumplir con todo lo acordado al momento de externar a Maradona de la Clínica Olivos. Que, quedó claro, no era lo que la psiquiatra quería.

Hasta ahora, este “malentendido” de Cosachov -o desencuentro, error de comunicación- con la prepaga, se perfila como uno de los errores centrales que tuvo como enorme consecuencia el fallecimiento del astro del fútbol mundial.

La ambulancia que Maradona pudo haber necesitado -y efectivamente necesitó- ante una urgencia, es uno de los focos centrales de la discusión entre las imputadas que el jueves se enfrentaron a un careo ante el tribunal para defender su postura.

Cosachov aseguró que ella solicitó una ambulancia para que esté las 24 horas en la puerta del domicilio donde iba a estar internado Diego, pero que el vehículo nunca estuvo allí.

Forlini destaca -y prueba- que desde la prepaga le dijeron desde el primer momento que no podían tener una ambulancia adentro del barrio, pero que sí le iban a dejar una a diposición en una posta cercana al ingreso para que llegue en menos de cinco minutos a la casa de Maradona.

En el careo, la psiquiatra terminó dándole la razón sin querer. “Dijiste que iba a estar en una posta cercana”, se le escapó al final del tenso cruce, que ambas aclararon que “no era personal”. Para la defensa de Forlini, esa ratificación de Cosachov fue un logro.

Un chat entre Luque y Cosachov también le da la derecha en este sentido a la coordinadora de la prepaga. En un audio, el neurocirujano le dice a la psiquiatra: “Era un paciente con antecedentes, un paciente que se recuperaba de una cirugía, que lo mandás a la casa, lo controlas que esté bien, tenés una enfermera. Si te hace un evento coronario agudo, así como lo hizo, cagaste y bueno, son las reglas del juego... no tiene un criterio médico de ambulancia en la puerta el tipo por una inestabilidad cardiológica (...) no era ese paciente”.

Y sigue: “Hizo un evento, como lo puedo hacer yo ahora, lo puede hacer otro, obviamente tiene antecedentes de subida pero no cumplía los criterios o los requisitos para una ambulancia, aparte si no la hubiese tenido, de eso no hay duda, si teníamos... estaban los de Swiss Medical, todo el mundo evaluándolo...“.

Lo cierto es que, según los relatos escuchados en el juicio, la ambulancia de la posta demoró entre 3 y 5 minutos en llegar a la casa de Maradona.

La psiquiatra aseguró que ella comenzó a gestionar lo necesario para la internación domiciliaria el 4 de noviembre de 2020, solo horas después de la cirugía de cabeza del Diez. “El 4 de noviembre empecé a tener conversaciones con gente de la prepaga para hablar de lo que íbamos a necesitar y con la familia para buscar el consenso. La idea era ir previniendo una situación porque yo conocía al paciente y sabía que se iba a querer ir cuando se sintiera mejor. Y también que las prepagas tienen sus tiempos. Yo no quería que el paciente llegara a la casa y no tuviese nada”, declaró.

Sobre sus pedidos, especificó: “Yo solicité médico clínico, neurólogo, estudios clínicos, ambulancia para traslados, enfermeros hombres y especialidad en consumo problemático de sustancias. El auditor de la prepaga me dijo que ya estaba todo en marcha”.

Ese requerimiento de la psiquiatra efectivamente existió. El problema, según se probó hasta ahora en el juicio, es que nunca llegó al área responsable de gestionarlo. Entre el 4 y el 11 de noviembre -cuando Diego se externó- el pedido se traspapeló.

El día del alta, los representantes de la prepaga leyeron ante los médicos tratantes y los familiares del Diez el acta de externación redactado para autorizar el traslado a la casa de Tigre. El documento decía que desde Swiss Medical iban a dar el servicio de enfermería y acompañantes terapéuticos, pero aclaraba: " El seguimiento médico queda a cargo del equipo médico tratante y de los profesionales elegidos por el paciente y su familia, ajenos a Swiss Medical. De acuerdo a la evolución posterior de Diego Maradona, se acompañará desde Swiss Medical con las requerimientos asistenciales que el cuadro clínico requiera”.

El acta fue firmada por todos. Luego, alegaron que lo hicieron “sin prestar atención”. Ese problema, entre otros, llevó a todos a ser investigados por su responsabilidad en la muerte de Maradona y, ahora, al juicio.

Fuente: Infobae