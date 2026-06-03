El fiscal que investiga el femicidio de Agostina Vega se defendió de las críticas: “La busqué como a una hija”

El fiscal Raúl Garzón , a cargo de la causa por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, salió a responder las fuertes críticas que recibió por su accionar desde que apareció el cuerpo de la adolescente de 14 años.

En declaraciones radiales, defendió su labor y explicó que el enfoque de la investigación estuvo condicionado por la denuncia inicial. “ La busqué como a una hija ”, afirmó, y remarcó que desde el primer momento priorizó la protección y el cuidado de la víctima y su familia.

“Voy a poner mis prioridades en esta causa desde el primer día. Lo primero que tengo que decir es que hablamos de dolor, de Agostina. El norte de todo es Agostina. Tengo que señalar que acá los minutos son valiosos, la busqué como a una hija. Esta investigación ha estado y estará llena de protección y cuidado a Agostina, a su imagen, a su memoria, a sus papás. El esfuerzo y trabajo ha sido dirigido siempre en ese sentido”, sostuvo en diálogo con Cadena 3 .

El fiscal reconoció el malestar social y dijo entender los cuestionamientos: “ Las críticas están bien en medio de tanta insatisfacción que tiene la sociedad de parte del Estado. La gente está en su derecho de pedir mi destitución, pero eso se responde con trabajo e investigación”.

Garzón hizo hincapié en que la denuncia inicial no apuntó a un crimen, sino a una desaparición: “ Se denunció a las 8.30 y a las 10 ya la buscaba toda la policía de Córdoba, el 911, la División de Protección de las Personas. Ya se había autorizado una imagen de ella, ya se buscaba a la persona con la que podía estar".

“Lo único que puedo sintetizar es que a mí nunca me dijeron investigue este crimen y acá está este cadáver, a mí me dijeron busque a una niña que está desaparecida ”, enfatizó.

El fiscal explicó que las sospechas sobre Claudio Barrelier, el principal acusado y único detenido, surgieron recién después de avanzar con las primeras medidas. “Las sospechas las comenzó a tener la fiscalía después de algunas investigaciones y el progreso” , detalló.

Garzón defendió el accionar de la fiscalía y aseguró que actuó de acuerdo a los protocolos: “El seguimiento de la investigación desde el primer minuto fue el que se ordena en este tipo de casos. El jury de enjuiciamiento estará para resolver si hubo demoras, si se hizo o no se hizo. Debo asumir la responsabilidad que me manda la ley, soy el director del proceso, pero no quiero dejar de remarcar que muchas personas, cientos de personas buscamos a Agostina”.

Sobre la detención de Barrelier, afirmó: “No dudé en la detención del presunto autor desde el momento que lo vi con la cámara en su domicilio. Desde allí no hubo más que la decisión inmediata y no sabíamos nada de lo que podía haber sido posteriormente, pero se pudo desandar el camino. Sé que el tiempo que pasa es la verdad que huye, pero en este caso el tiempo que pasó fue la verdad que se nos acercó”.

Garzón también apuntó contra el accionar de la prensa en el momento en que se encontraron los restos de Agostina y cuestionó la difusión de información sensible antes de que fuera comunicada a la familia.

“Las imágenes de Agostina que estaban recuperándose debían ser preservadas de modo absoluto y a veces los drones, a veces la noticia anticipada que este fiscal con cuidado debía dar a papá y a mamá, a los abuelos en un entorno de contención psicológica humana, médica, la noticia les llegó por los medios. No es bueno eso, señores periodistas”, expresó. Y agregó: “Lo digo como papá: si yo tengo una desgracia como la de estos padres me gustaría que me traten con cuidado”.

Fuente: TN