El femicidio de Agostina Vega: indagarán a los tres detenidos y se espera que alguno de ellos cuente qué pasó

La investigación del femicidio de Agostina Vega en Córdoba tendrá este martes un capítulo clave: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, los tres detenidos por el conmocionante caso, se sentarán ante el fiscal Raúl Garzón para prestar declaración indagatoria.

La expectativa es alta: especialmente porque la semana pasada desde el entorno de Barrelier trascendió que el principal acusado del crimen estaría dispuesto a romper el silencio. La defensa de Fassetta, provisionalmente imputado por encubrimiento agravado, ya adelantó que tiene intenciones de hablar y de responder las preguntas que le hagan. Y sigue siendo una incógnita la postura que asumirá Andreani, dueña del auto presuntamente usado para descartar el cadáver de la víctima en el descampado de Ampliación Ferreyra, donde fue hallado el sábado 30 de mayo, casi una semana después de la desaparición de la adolescente, que estaba a días de cumplir 15 años.

Los acusados escucharán, de boca del personal de la fiscalía, los cargos que se les atribuyen. Barrelier está imputado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio), en tanto que Fassetta (que estaba alojado temporariamente en la casa donde ocurrió el crimen) y Andreani son señalados como presuntos encubridores.

De acuerdo con la investigación, Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses y ambos se habrían conocido por compartir su pasión futbolística por Instituto de Córdoba, al igual que la madre de Agostina, Melisa Heredia.

Los investigadores sostienen que Fassetta no pudo haber sido completamente ajeno a un hecho que ocurrió prácticamente en el mismo lugar donde él se alojaba de forma temporaria por el favor de Barrelier.

Del mismo modo, creen que Andreani, que fue pareja de Barrelier, podría haber sabido cuál era el motivo por el cual su examante le pidió prestado el auto el lunes 25 de mayo a la mañana, es decir, poco más de un día después del femicidio en la casa de Juan Del Campillo 878, en el barrio Cofico, de la capital provincial.

En un video se los vio juntos en la puerta de una ferretería y delante del auto. Además, ella mandó a lavar el auto porque estaba embarrado después de la incursión en el descampado de Ampliación Ferreyra.

En tanto, el Ente Municipal de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba dictaminó revocar de forma definitiva la habilitación de Wachitas Bar, local en el que Andreani hacía las veces de productora de eventos y que solía frecuentar Barrelier.

A través de un comunicado, al que accedió la agencia Noticias Argentinas , “se resolvió revocar en forma definitiva la habilitación comercial tras constatar, en reiteradas oportunidades, graves incumplimientos vinculados a las condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento del establecimiento”.

En el escrito se destacó que las actas labradas entre 2024 y 2026 “registraron deficiencias edilicias, fallas en las instalaciones eléctricas, irregularidades en materia de prevención de incendios y modificaciones no autorizadas en el inmueble, entre otras observaciones”.

La revocatoria de la habilitación se dispuso luego de que el local fuera clausurado tres veces en menos de dos años. Se explicó que la clausura “alcanza exclusivamente a la actividad comercial”, por lo que las personas que habitan o trabajan en el inmueble “podrán ingresar para realizar las adecuaciones y reparaciones requeridas por las autoridades competentes”.

Fuente: La Nación