Dos hechos distintos terminaron con la sustracción de parlantes en Madariaga: uno fue un robo y el otro un hurto

MADARIAGA





Dos denuncias radicadas en las últimas horas en General Madariaga tienen como elemento en común la sustracción de parlantes.





El primero de los casos ocurrió en la agrupación folclórica Renacer Criollo, ubicada sobre calle Martínez Ituño al 150. Una docente que se presentó en el lugar para dictar clases advirtió que el interior del edificio se encontraba completamente revuelto y, al recorrer las instalaciones, descubrió daños en un ventiluz del baño, cuyos cristales habían sido destruidos.





Según consta en la denuncia, también se observaron manchas de sangre tanto en la pared exterior cercana al ventiluz como en una ventana del frente del inmueble. La denunciante presume que los autores ingresaron por allí y posteriormente abandonaron el lugar a través de una ventana corrediza cuyo sistema de cierre presentaba anomalías.





Tras revisar las instalaciones se constató la faltante de un parlante marca Noblex de 3.200 watts, valuado en aproximadamente 160 mil pesos. Además, se indicó que no se descarta que puedan existir otros elementos sustraídos, situación que sería ampliada posteriormente.





La denunciante señaló que también recordó que días atrás habían advertido la desaparición de una mochila y alimentos del lugar, aunque en aquella oportunidad no realizaron denuncia porque no encontraron daños en las instalaciones.





El segundo episodio tuvo lugar en una casa de comidas ubicada sobre calle Sarmiento al 1000. La propietaria del comercio denunció la desaparición de un parlante portátil marca Sony, color azul, valuado en alrededor de 120 mil pesos.





De acuerdo con su relato, cerca de la medianoche ingresó al local un hombre que consultó por comida. Tras retirarse, volvió minutos después para preguntar la hora y nuevamente se marchó. Más tarde, cuando la comerciante quiso utilizar el parlante que se encontraba sobre el mostrador, advirtió que había desaparecido.





Al revisar las cámaras de seguridad del comercio observó que el mismo individuo que había ingresado al local tomó el dispositivo y se retiró sin ser advertido. La denunciante aclaró que no hubo daños, violencia ni otros faltantes dentro del negocio.





En este caso, la conducta se encuadra como hurto.





Ambos hechos son investigados por las autoridades policiales y judiciales con el objetivo de identificar a los responsables y recuperar los elementos sustraídos.