Javier Milei estalló de furia contra Florencia Peña tras sus dichos sobre el papá de Messi: “Chimentera de poca monta”

El presidente Javier Milei se sumó este jueves a la ola de críticas contra la actriz y conductora Florencia Peña quien al mediodía había dado por muerto al padre de Lionel Messi al repetir un dato erróneo que le pasaron sus productores en el streaming de Luzu y tras repudiar su actitud como una "chimentera de poca monta", cargó luego contra los medios de comunicación tradicionales.

El descargo de Milei se produjo en la red social X, con el título "Corpo Basura", fue difundido también por la Oficina de Prensa de la Presidencia y compartido de inmediato en las redes sociales por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

En su texto, el Presidente escribió: "Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo , siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño".

"Las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña en un canal de streaming, que igual serían aberrantes si la información hubiera sido cierta, ya que hacen a la vida privada de un ciudadano, nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que chequear la información que reproducen, sino que tampoco deben atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad", añadió.

CORPO BASURA Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño. Las aberrantes e…

Milei apuntó que "a diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores Y/O dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de estar haciendo “periodismo”.

"Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si sólo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado", añadió.

Detrás del posteo del Milei, se sumaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que aportó un gesto de aprobación y republicó el mensaje y el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría, quien sostuvo que "es una VERGÜENZA lo que hizo Flor Peña y los demás periodistas y streamers hacen cosas a diario similares".

Cinco horas después de que estallara el escándalo por la liviandad con que Florencia Peña, al frente de la conducción del magazine El Show del Verano por el canal de youtube Luzu TV, dijera que había muerto el padre de Messi e intentara recomponer la situación con una disculpa tras admitir que el equipo de ese programa había soltado esa información sin chequear que era mentira, el Presidente Milei se expresó al respecto.

El papelón llevó a que el nombre de la actriz de 51 años se convirtiera en tendencia toda la tarde en las redes sociales y que fuera el centro de todas las críticas en los medios de comunicación por el incidente que protagonizó, sus declaraciones posteriores y la puesta en juego de la credibilidad de la información cuando circula en medios no profesionales.

En medio, el creador y director de Luzu, el animador Nicolás Occhiato intentó despegarse del bochorno al señalar que lo ocurrido lo "indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo".

"Mi desacuerdo es total", afirmó Occhiato que meses atrás había entrevistado a Lionel Messi en Estados Unidos, donde este jueves se encontraba cubriendo el paso de la Selección Argentina enel Mundial de Fútbol.

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor. Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción…

Tras el traspié comunicacional, el canal de streaming que dirige Occhiato dispuso despedir a los productores que se hicieron eco de falsas informaciones que corrían por las redes sociales y, en un gesto de reconocimiento a la trayectoria de Florencia Peña, anunció que la actriz dejaba el espacio, tal como ella misma lo anunció luego desde su cuenta de X, donde volvió a pedir "infinitas disculpas".

Fuente: Clarín