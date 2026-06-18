Villarruel avisó que va el sábado a Rosario por el Día de la Bandera: ¿se cruzará con Milei?

Poco más de tres meses después de haber compartido la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, donde Javier Milei deslizó que su Vice habría participado de una supuesta componenda opositora en contra de su administració n, el libertario y Victoria Villarruel volverán a compartir un mismo escenario: será el acto de este sábado por el Día de la Bandera, en Rosario . Pero los cruces por las cuestiones logísticas del encuentro dejan ver que la tensión entre ambas figuras no ha cesado y promete profundizarse cuando arremeta el clima electoral previo a los comicios nacionales de 2027.

La organización de la ceremonia frente al remozado Monumento a la Bandera ha tenido un doble comando: por un lado, la gobernación santafesina se aboca a la logística general y a la convocatoria de los dirigentes provinciales. Pero la invitación de las "autoridades nacionales" corresponde a la Dirección de Ceremonial de Presidencia, donde talla Karina Milei , acérrima contrincante de la titular del Senado. Recordemos cuando, allá por 2024 cuando aún tenía vinculación con la Casa Rosada, la Vice había tildado al mandatario de un "jamoncito" que se encontraba en el medio de ambas dirigentes.

"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna . Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", expresó la Vice el miércoles, a través de su cuenta de X. En su entorno reconocieron que no fue invitada por la Secretaría General de Presidencia pero sí por la gobernación provincial y remarcaron que "aunque eso no hubiera sucedido, Victoria hubiera ido igual ya que es la ciudad donde nació y murió su padre. Y porque es una fecha patria y para ella la Argentina es lo más importante".

La versión surgida desde el Senado se contrapone con la que proviene desde la gobernación santafesina donde deslizan que la Vice iría por motu propio pero, al mismo tiempo, aclaran que "Santa Fe es cuna de la bandera y de la Constitución y queremos un acto institucional que no excluya".

Cerca del Presidente evitaron confrontar con la Vice y se negaron a opinar sobre el asunto. Sólo mencionaron que la invitación podría haber llegado de la gobernación provincial pero destacaron que es factible que Milei y Villarruel "no se crucen" en el acto que dará comienzo este sábado, a las 10, frente al histórico monumento.

La diputada Lilia Lemoine , quién también ha cuestionado la actitud de la Vice para con la administración libertaria en varias ocasiones, dijo a este diario que "es desagradable pero no se le puede impedir que vaya" a la ceremonia por el Día de la Bandera.

El gran interrogante es dónde se va a ubicar Villarruel . No está previsto el armado de un palco frente al escenario y "el etiquetado lo maneja Presidencia", por lo que parece improbable que se pueda sentar en las primeras filas de las platea. Generalmente las sillas se disponen, con un pasillo en el medio, y de un lado se ubican las autoridades nacionales y del otro lado, los dirigentes provinciales y locales.

En la presidencia del Senado, en tanto, han argumentado que los dimes y diretes sobre la organización de la ceremonia del sábado no contribuyen a poner el foco de la importancia en la fecha patria. "Están haciendo un circo ", advierten y dejan en claro que Secretaría General volvió a ignorar a la Vice, como en el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral porteña, y por eso la animosidad de Karina "con ella es clarísima".

Milei será el encargado de cerrar el acto oficial por el Día de la Bandera y surgen dudas sobre si aprovechará su alocución para apuntar otra vez contra su compañera de fórmula en 2023 tal como lo hizo aquél domingo 1° de marzo.

Otro de los oradores del encuentro será el gobernador Maximiliano Pullaro, que tiene un vínculo cordial con el Presidente y su Vice. Este miércoles el mandatario radical encabezó la inauguración de las obras de restauración y puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera.

Los trabajos, cuya ejecución había quedado paralizada por parte de la Nación -como ocurre con la mayor parte de la obra pública-, fueron concluidos por el gobierno provincial mediante una inversión total superior a los 4 mil millones de pesos. La intervención permitió recuperar uno de los principales símbolos patrimoniales de la Argentina.

Entre las obras más relevantes se destacan los trabajos realizados en la Sala de las Banderas, donde se desmontaron y reacondicionaron vitrinas, se reemplazaron vidrios y marcos, se reparó el cielorraso y se ejecutaron tareas de pintura. También se restauraron "la llama votiva" y los numerosos elementos de bronce que forman parte del patrimonio del monumento.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín