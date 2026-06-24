Dónde colocar el potus para atraer el dinero en julio, según el Feng Shui

En el Feng Shui , la antigua disciplina china que busca armonizar los espacios, el potus es considerado una de las plantas más asociadas con la prosperidad. Según esta filosofía, sus hojas verdes y su crecimiento constante ayudan a activar la circulación del Chi, atraer abundancia y mantener un flujo equilibrado de energía dentro del hogar.

Aunque suele utilizarse para decorar ambientes, purificar espacios y aportar frescura visual, en el ámbito de la prosperidad el potus funciona como un símbolo de crecimiento económico y expansión . Representa desarrollo, estabilidad y capacidad de multiplicación. Por ese motivo, colocarlo de forma estratégica dentro de la casa puede reforzar la energía vinculada al dinero.

Para lograr un mejor efecto, los expertos recomiendan ubicar el potus en macetas de cerámica, barro o materiales naturales. Estos elementos representan estabilidad y conexión con la energía de la tierra, dos factores que ayudan a fortalecer la prosperidad y el crecimiento financiero.

Muchas personas potencian este ritual agregando piedras decorativas, monedas chinas o pequeñas cintas rojas alrededor de la maceta. Estos elementos tradicionales simbolizan abundancia, protección y activación del Chi relacionado con la riqueza.

Es importante mantener la planta sana, con hojas verdes y sin partes secas, ya que una planta vigorosa representa una energía activa y receptiva a las oportunidades económicas.

Fuente: TN