Demoras y desvíos en Aeroparque a raíz de la aplicación de un nuevo sistema informático

La aplicación de un nuevo software para la navegación aérea está generando una serie de inconvenientes en el Aeroparque metropolitano, que en la última semana se tradujo en decenas de vuelos demorados o desviados hacia el aeropuerto de Ezeiza. Sólo el último sábado fueron 20 los vuelos que estaban programados para aterrizar en Aeroparque y que debieron ser derivados hacia Ezeiza.

El sistema informático que se está comenzando a aplicar en el área metropolitana, denominado ATM , está a cargo de la Empresa Nacional de Navegación Aérea (EANA), un organismo estatal creado en 2015 que tiene bajo su supervisión a los controladores del tráfico aéreo.

El nuevo software, según fuentes del organismo estatal, ya había sido aplicado sin inconvenientes en otras zonas del espacio aéreo, las de Mendoza y Córdoba.

Sin embargo, cuando se avanzó con la tercera etapa de aplicación del sistema, que es provisto por la empresa española Indra , aparecieron inconvenientes en el punto crítico de la aviación local, que es Aeroparque . En concreto, en esta aeroestación el espacio mínimo entre aterrizajes, que era de entre dos y tres minutos, debió ser extendido a seis minutos el sábado.

Según las fuentes de EANA, pasado el fin de semana la demora bajó de seis a cuatro minutos para cada aterrizaje. Pero si bien en otros aeropuertos con menor movimiento de aviones esa demora podría pasar desapercibida no es así Aeroparque, que concentra un tercio de todo el movimiento de pasajeros del país . Así lo lo hizo notar a través de un comunicado la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina ( Jurca ), que agrupa a la mayoría de las aerolíneas extranjeras que aterrizan en el país.

“JURCA informa a todos los pasajeros que las demoras, cancelaciones, reprogramaciones y desvíos a aeropuertos alternativos que están afectando la operación aérea en el Aeroparque son responsabilidad exclusiva de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) , empresa a cargo del control y la gestión del espacio aéreo nacional”, señaló el comunicado. Agregó: “La Cámara valora la modernización y actualización tecnológica del sistema de gestión del tránsito (ATM) aéreo adoptada por EANA. No obstante ello, el modo de implementación ejecutado por EANA está impactando severamente tanto a los vuelos de cabotaje como a los internacionales , generando graves perjuicios para los pasajeros, quienes enfrentan demoras y cancelaciones, cambios de itinerario y complicaciones en sus planes de viaje”.

El nuevo software, según EANA, forma parte de un plan integral de renovación tecnológica en las cinco regiones de vuelo en las que está dividido el país. Cada una de esas regiones se las denomina FIR y el programa ATM ya corre, sin inconvenientes según las fuentes de EANA, en los FIR de Córdoba y Mendoza.

¿Qué pasó entonces en Aeroparque? En el denominado FIR Ezeiza, que abarca a Ezeiza, Aeroparque y San Fernando, según EANA el programa informática “avanza la fase final de adaptación operativa ”, es decir, se le están haciendo ajustes. Pero según el gremio ATEPSA, que agrupa a los controladores aéreos, además hay de por medio un problema de falta de capacitación.

“Hemos advertido la necesidad de planificar adecuadamente este proceso , garantizar instancias de capacitación acordes a la magnitud del cambio tecnológico , proveer las herramientas esenciales y contemplar las observaciones realizadas por los trabajadores que diariamente sostienen la operación”, dijo el gremio al referirse a las demoras y cancelaciones.

En ese punto, desde EANA recordaron que en noviembre, durante un conflicto gremial, fue ATEPSA la que convocó a medidas de fuerza que incluían la suspensión "de las capacitaciones virtuales y presenciales".

Llamativamente, ni las líneas aéreas ni el gremio cuestionan la modernización del sistema, sino la manera en que se la está llevando adelante. Ocurre que se trata del sistema que representa el núcleo tecnológico de los servicios de navegación aérea, donde luego “corren” los demás programas asociados a la navegación aérea como los que tienen que ver con pronóstico meteorológico o radares. Una fuente del sector, que pidió no ser identificada, comparó el sistema qie fue reemplazado con el viejo Windows XP. “El software de Ezeiza tiene 19 años y se le hizo un parche en 2012 . Si trasladás esa lógica a una computadora hogareña, no hay programa moderno que pueda ser ejecutado en una plataforma de esa antigüedad”.

Pero además de las demoras e inconvenientes generados con los pasajeros, las líneas aéreas están reclamando por los perjuicios económicos: “Las aerolíneas debimos afrontar enormes costos adicionales de gasto de combustible por horas de espera en el aire, desvíos a aeropuertos alternos, costos operativos imprevistos asociados a aterrizajes en los mismos, reposicionamiento de aeronaves para continuar con el itinerario, reprogramaciones de pasajeros, pérdidas de conexiones, servicios de comida y hotelería, e incluso la cancelación total de vuelos por vencimiento de las tripulaciones”.

De esa enumeración de costos, lo que hoy más le “duele” al bolsillo de las aerolíneas es el gasto extra de combustible , que se disparó a más del doble desde marzo, por la guerra en Medio Oriente.

“Un avión que debe esperar volando a baja altura gasta mucho combustible . No hay previsión de lo que va a pasar, entonces a veces se despega y luego se les dice a los pilotos que no pueden aterrizar y deben esperar, en un momento en que las líneas aéreas vienen muy golpeadas por el precio del combustible”, dijo, en off, el directivo de una línea aérea internacional.

¿Por cuánto tiempo va a continuar el ajuste del nuevo sistema? ¿Podría extenderse hasta llegar a las vacaciones de invierno? Las fuentes de EANA no manejan hasta el momento fechas de “normalización”, si bien aseguran que el sistema ya funciona y que los tiempos mínimos entre aterrizajes están siendo acortados . Desde JURCA señalaron que “desafortunadamente, a la fecha, no tenemos información cierta de hasta cuando continuarán estas afectaciones a nuestras operaciones”. Y reclamaron “adoptar con urgencia las medidas necesarias para restablecer la normalidad operativa, en especial en atención a la inminente temporada alta de invierno , en resguardo de los derechos de los pasajeros y de la sustentabilidad del sector aerocomercial argentino”.

Fuente: Clarín