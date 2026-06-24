“Actuaron con desprecio absoluto por la vida”: habló el fiscal chileno que investiga la muerte del niño arrastrado por un auto robado cuando regresaba de Argentina

Tras la muerte de un niño de 12 años que fue arrastrado varios kilómetros cuando robaron el auto en el que viajaba con su papá y su tía desde Argentina hacia Santiago de Chile , desde la fiscalía que investiga el caso afirmaron que los responsables del crimen “actuaron con desprecio absoluto por la vida” . Por el caso hay cuatro detenidos , dos de ellos menores de edad.

En la audiencia que se llevó adelante este miércoles en el Juzgado de Garantías de San Bernardo , el jefe fiscal de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, sostuvo que los criminales ignoraron los pedidos de auxilio del padre y de la tía de la víctima, que a gritos advirtieron que el niño estaba siendo arrastrado por el auto.

“Todos (los delincuentes) advierten y observan cómo el niño iba en esa condición . Pese a los gritos, porque las declaraciones que existen indicaban que corrían detrás del vehículo, le gritaban que el niño iba siendo arrastrado . De todas formas, los imputados, haciendo caso omiso, con un desprecio absoluto respecto de la vida, con un desprecio absoluto con los menores de edad, un desprecio absoluto con la sociedad, cometen este delito ”, dijo, según reconstruyó Bio Bio Chile .

La tragedia que tiene como víctima a Alejandro Águila ocurrió este martes en la localidad de San Bernardo, al sur de la capital chilena. Según se informó, tomaron una ruta equivocada cuando volvían a su casa en la comuna de Puente Alto y fue entonces cuando los agresores, que iban en otro vehículo, los interceptaron y obligaron a detener la marcha y a bajar. Pero el chico quedó enredado en el cinturón de seguridad y lo arrastraron por un extenso trayecto.

Tras la identificación gracias a las cámaras de seguridad de la zona y la detención de un grupo de jóvenes durante la tarde del martes, este miércoles la Fiscalía Occidente pidió “las más altas medidas cautelares” para los sospechosos, sobre quienes pesan los delitos de robo con homicidio, robo con intimidación y robo con violencia .

En este sentido, solicitaron prisión preventiva para los dos adultos, de 18 y 21 años, e “internación provisoria” para los dos jóvenes de 17 años detenidos . Al parecer, todos formaban parte de una banda dedicada a cometer “encerronas” , modalidad con la que se conoce en Chile al robo de vehículos en las bajadas de autovías importantes.

La imputación es por tres hechos que formaron parte del “tour delictivo” que terminó con la muerte del niño, hijo de un argentino que hace años vive en territorio chileno y que había viajado a este lado de la Cordillera para celebrar el Día del Padre el domingo pasado .

El primer delito ocurrió en una estación de servicio, donde robaron un auto y le quitaron sus pertenencias a un trabajador del lugar. Luego asaltaron a un carabinero y, con el mismo vehículo que habían robado, llegaron hasta la colectora de la Ruta 5 Sur a la altura de Catemito, donde atacaron a la familia Águila .

Mientras avanza la investigación, se espera la detención de un quinto involucrado que permanece prófugo.

Alejandro Águila, el niño que murió en medio del robo al auto de su padre, cumpliría 13 años el próximo 18 de julio.

De acuerdo con Chilevisión , el chico era hincha de Colo Colo y de la Selección Argentina, nacionalidad de su papá. Ambos, junto con su tía, volvían de allí cuando fueron víctimas de la encerrona en la madrugada del 23 de junio, camino a Puente Alto, donde vivían.

Fuente: Clarín