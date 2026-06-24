La Argentina se suma a una asociación global de EE.UU. para asegurar la cadena de suministro de minerales clave para IA y chips

La Argentina se suma este viernes en Washington a la iniciativa Pax Silica, una coalición internacional impulsada por Estados Unidos para asegurar las cadenas de suministro para inteligencia artificial y tecnologías avanzadas ante el avance de China.

El anuncio lo hizo el canciller Pablo Quirno en X desde Nueva York, donde llegó para participar este jueves de la sesión anual del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.

La firma será este viernes, al final de una conferencia de dos días en el Instituto de la Paz Donald Trump en la capital estadounidense, que será presidida por el subsecretario de Asuntos Económicos del Departamento de Estado, Jacob Helberg, y en la que varios países suscribirán el acuerdo. Como Quirno acompañará al presidente Javier Milei a Madrid, el embajador Alec Oxenford rubricará el pacto, informó el canciller.

Según el Departamento de Estado, la iniciativa sirve como plataforma para que gobiernos y sectores empresarios coordinen la inversión, alineen los incentivos del mercado y aceleren el desarrollo de industrias estratégicas críticas para la economía de la IA. Fomentando alianzas comerciales a largo plazo entre socios fiables, Pax Silica aspira a ampliar la capacidad productiva, reducir dependencias estratégicas y promover un crecimiento sostenible impulsado por el mercado.

"Si el siglo XX funcionó con petróleo y acero, el siglo XXI funciona con la computación y los minerales que la alimentan . Esta declaración histórica reconoce un nuevo consenso de seguridad económica que garantiza que los socios alineados construyan el ecosistema de IA del mañana, desde la energía y los minerales críticos hasta la fabricación y modelos de alta gama", señaló Helberg sobre la necesidad de constituir esta asociación para estos nuevos tiempos.

Quirno explicó que “esta iniciativa permitirá a la Argentina participar de esfuerzos conjuntos p ara concretar inversiones, construir infraestructura y generar incentivos en todos los niveles de la cadena de suministro global de inteligencia artificial”, dijo.

En definitiva, los países occidentales buscan asegurar que el suministro de estos materiales clave de estos tiempos se mantenga en una zona “confiable” y que no quede en manos de países que podrían alterar el comercio mundial como China. El temor creció cuando, en medio de una disputa sobre aranceles con el presidente Donald Trump, China frenó las exportaciones de las llamadas tierras raras.

La Argentina se suma así a la iniciativa que ya cuenta con varios miembros desde su fundación en diciembre de 2025.

La coalición reúne a los principales eslabones de la cadena de suministro de inteligencia artificial: semiconductores (Japón, Corea del Sur, Países Bajos), minerales críticos (Australia, India), energía y capital (Catar y Emiratos Árabes Unidos), conectividad (Singapur), diseño de chips (Reino Unido e Israel) y el liderazgo tecnológico y estratégico de Estados Unidos. Argentina posee cotizadas reservas del estratégico litio.

“De esta manera, la Argentina se consolida como proveedor confiable de minerales críticos y recursos estratégicos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial y actor relevante en materia tecnológica”, dijo Quirno.

El canciller señaló que sumarse a Pax Sílica (en referencia al sílice, el mineral del que se obtiene la materia prima parra fabricar semiconductores y microchips), complementa la firma del acuerdo marco sobre minerales críticos firmado en febrero pasado y “refuerza la relación estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos para la construcción de un futuro común más próspero”.

Periodista,

Fuente: Clarín