Dos terremotos sacudieron Caracas y se sintieron en otras ciudades de Venezuela: se derrumbaron casas y edificios

CARACAS.- Dos fuertes terremotos sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles, provocando el colapso de edificios y viviendas en Caracas, la capital del país sudamericano. Las autoridades no proporcionaron información inmediata sobre personas heridas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) precisó que tuvieron una magnitud de 7,1 y 7,5 y se produjeron con un minuto de diferencia. El epicentro se situó al oeste de la localidad de Morón, situada en la costa caribeña del país, a unos 168 kilómetros (104 millas) al oeste de la capital, Caracas.

El primero tuvo una profundidad de 13 kilómetros (8 millas), mientras que el segundo registró una profundidad de 10 kms y su epicentro se situó a 16 kilómetros (10 millas) al suroeste de Morón.

En un primer momento, el Sistema ⁠de Alerta ‌de Tsunamis de ⁠Estados ⁠Unidos emitió un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras ‌el terremoto. Poco después, reportaron que la alerta no seguía vigente.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que casas y edificios se vinieron abajo en Caracas y que registraron situaciones “alarmantes” en el barrio de Altamira. Instó a la población a permanecer al aire libre, ya que las réplicas podrían causar daños adicionales a algunas estructuras.

Además, el USGS dijo que “ es probable que haya un alto número de víctimas ”, tras el terremoto.

Estos terremotos se encuentran entre los más fuertes que han sacudido Venezuela en más de un siglo. El temblor de San Narciso en 1900 tuvo una magnitud 7,6 y el terremoto de Sucre de 2018 una magnitud de 7,3.

El movimiento fue percibido con intensidad en distintos sectores de la capital, donde habitantes reportaron el bamboleo de edificios y evacuaciones preventivas.

“Se ​nos han venido unos edificios, casas y viviendas ‌se han desplomado , estamos atendiéndolos con ​todos los organismos de seguridad ​y asistencia, de protección civil”, dijo Cabello. Algunos lugares quedaron sin energía eléctrica.

Su profundidad fue de 13 kilómetros y le siguieron varias réplicas. Según reportó AFP, se sintió también en Colombia .

Quien se pronunció sobre el movimiento tectónico en el país caribeño fue María Corina Machado . La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz utilizó su cuenta de X, donde escribió: “Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia . Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento”.

“Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca ”, cerró Machado.

Sobre esa zozobra a la que hizo alusión la dirigente política, también se refirió una reportera de AFP, quien sostuvo que “se vieron escenas de pánico en un centro comercial en Caracas” . En el establecimiento del barrio de Altamira, el piso empezó a temblar, cayeron estanterías en los negocios y la gente salió corriendo en masa.

Decenas de personas salieron a las calles para escapar del temblor en los edificios de la capital. Mientras tanto, esperaban para volver a sus oficinas y hogares. Varios transeúntes comenzaron a correr , otros se posicionaron en el centro de las calles para estar los más lejos posible de los escombros que pudieran caer.

La mayoría se mostraban preocupados y asustados por la situación. Un gran edificio, que parecía un centro comercial, mostró enormes grietas en distintas partes de su estructura.

También se observaron muros enteros derrumbados, dejando los muebles a la vista de la calle, y columnas de polvo en dos barrios concurridos de la capital.

Otro video desde el interior de un hogar registró el momento en el que botellas y objetos en estantes cayeron al piso y se rompieron .

También se veía una televisión tambalear. Las personas en el departamento gritaban, hasta que el temblor frenó. “Ya pasó, ya pasó” , dijo la persona que estaba filmando.

En paralelo, un sismo de magnitud 6,9 se reportó en la prefectura de Iwate, en el norte de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El organismo sostuvo que no hay peligro de tsunami. Añadió que el terremoto tuvo una profundidad de unos 50 kilómetros. El temblor se registró en una zona donde en los últimos meses se han reportado repetidamente fuertes terremotos.

Los movimientos sísmicos registrados este miércoles en Venezuela reintrodujeron en el centro de la escena la denominada falla de Boconó : una considerable fractura geológica de unos 500 kilómetros de longitud ubicada en el occidente de Venezuela.

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), esta falla actúa como el principal límite continental entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana , atravesando los Andes venezolanos desde la depresión del Táchira hasta el Mar Caribe, cerca de Morón , siendo esta última el epicentro de los recientes terremotos.

Por su longitud y su alta tasa de deslizamiento, la falla de Boconó es monitoreada de manera constante por la Funvisis. Además, esta formación fue la fuente principal de grandes terremotos destructivos en esa región andina, registrados en 1610 y 1894.

Fuente: La Nación