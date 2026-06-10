Diputados opositores impulsan un nuevo proyecto de Ficha Limpia por fuera de la Reforma Electoral

Un grupo de diputados de la oposición trabaja en la redacción de un nuevo proyecto Ficha Limpia, por fuera del texto de Reforma Electoral que incluye este punto. La iniciativa es una alternativa al megapaquete electoral impulsado por el Gobierno en el Senado y que incluye no sólo la eliminación de las PASO sino también la inhabilitación a condenados por delitos contra la administración pública y cambios estructurales a la ley de partidos políticos y su financiamiento.

La sanción de un proyecto de Ficha Limpia tiene una larga historia de intentos frustrados. El último fue el de febrero de 2025, cuando la iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero fue rechazada por un voto en una polémica votación cuando pasó por el Senado. Ante ese panorama, legisladores de Adelante Buenos Aires, Provincias Unidas y la Coalición Cívica proponen "unificar las iniciativas existentes, sumar voluntades de todos los espacios políticos y solicitar formalmente su tratamiento en el recinto".

La propuesta de los legisladores opositores llega cuando en el Senado a Patricia Bullrich se le dificulta conseguir las voluntades para que avance el proyecto tal cual se envió desde Casa Rosada. La Reforma Electoral que propone el Gobierno incluye en un único proyecto, entre otros, la eliminación de las PASO -resistida por varios espacios políticos-, y le incorporación de Ficha Limpia.

"La ley de Ficha Limpia no puede seguir quedando cajoneada por quienes buscan garantizarse impunidad o protegiendo a la política sospechada de corrupción", sostuvo Maximilano Ferraro uno de los impulsores de la propuesta.

Al respecto, el legislador de la Coalición Cívica apuntó que detrás del nuevo proyecto "hay años de trabajo de un gran movimiento ciudadano que reclama integridad". "Los argentinos merecen que quienes cometieron delitos no puedan usar los cargos, los fueros o los privilegios de la política para protegerse de la Justicia", apuntó.

IMPULSAMOS LA FICHA LIMPIA EN EL CONGRESO Nos reunimos con los diputados nacionales @maxiferraro y @GiScaglia para dar un nuevo impulso al proyecto de Ley de Ficha Limpia en la Cámara Diputados de la Nación. Comenzamos el trabajo de unificar los distintos proyectos con estado… pic.twitter.com/2K2S9X1J21

En tanto, Karina Banfi , de Adelante Buenos Aires, definió a la iniciativa de Ficha Limpia como "un compromiso moral" que los legisladores tienen con los argentinos y destacó su acompañamiento a Silvia Lospennato en la cuestión desde 2017. La Legisladora consideró además que la aprobación de la propuesta "debería ser un trámite" , ya que establece "un requisito electoral más para cualquiera que desee competir por la representación ciudadana" y "no tiene mayor complejidad".

Por su parte, otra de las impulsoras, la ex vicegobernadora de Santa Fe y actual diputada Gisela Scaglia , pidió "no dejar pasar una nueva oportunidad para que Ficha Limpia esté vigente de cara a las elecciones de 2027".

La legisladora mencionó además que varias provincias ya avanzaron en la iniciativa y destacó que en Santa Fe ya fue incorporada a la Constitución como política de Estado. "Las instituciones se fortalecen con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo. Es momento de que el Congreso Nacional esté a la altura de esa demanda", añadió.

En un comunicado difundido este martes, los legisladores que impulsan la nueva propuesta dijeron asumir los compromisos de "tomar la iniciativa de relanzar el debate reconociendo el rol central del movimiento ciudadano que lo sostuvo a lo largo de los años; trabajar en la unificación de los proyectos existentes; invitar formalmente al resto de los bloques a sumarse; y solicitar el urgente tratamiento parlamentario ".

De aprobarse, la Ley de Ficha Limpia establecería la inhabilitación para ser candidato a cargos públicos para aquellas personas que tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública.

Desde la oposición señalan que se trata de un requisito ético básico para quienes aspiren a representar a la ciudadanía.

Fuente: Clarín