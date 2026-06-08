Denuncian que una adolescente de 17 años que está presa por haber matado a su novio se burla por TikTok

A más de seis meses del asesinato de Santiago Nahuel López Monte en Lanús , su familia denunció que la principal acusada por el crimen, una adolescente de 17 años, “ hace vivos de riéndose de haberlo matado”.

La denuncia fue realizada por Tamara López, hermana de la víctima, quien expresó su indignación por las publicaciones y transmisiones en vivo que, según sostiene, realiza Nicole M., detenida por el asesinato ocurrido en 2023.

“Hace vivos de TikTok riéndose de haber asesinado a mi hermano. No tiene remordimiento. Se jacta de lo que hizo”, afirmó Tamara, en diálogo con Política del Sur.

Tamara contó que el fiscal Colazo elevó la causa para que se fije una fecha de juicio, pero hasta el momento la familia sigue esperando una respuesta.

Según la hermana de la víctima, las pericias y los testimonios reunidos durante la investigación evidenciaron contradicciones que debilitan la versión que Nicole brindó en distintas oportunidades.

“Está muy probado . Incluso hay muchos errores en testimonios de ella, que después vuelve a declarar y se contradice”, afirmó Tamara.

El crimen ocurrió la noche del 26 de noviembre de 2025. En un primer momento, la acusada llamó a la Policía y aseguró que Santiago se había herido accidentalmente con una reja.

Sin embargo, los resultados de la autopsia derrumbaron esa explicación: el cuerpo presentaba dos heridas cortopunzantes en el pecho , compatibles con un ataque con arma blanca.

Dos días después, la sospechosa fue localizada y detenida en La Matanza, donde estaba escondida.

Para la familia, todavía existen aspectos fundamentales que permanecen sin esclarecer. Uno de ellos es el contenido del teléfono celular de la acusada , un elemento que, según denuncian, todavía no pudo ser analizado pese a reiterados pedidos judiciales.

También apuntan a una posible participación de terceros , ya que antes de contactar a los servicios de emergencia, la joven habría llamado a familiares directos.

Las dudas también alcanzan la escena del crimen. De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, los primeros que llegaron al lugar advirtieron irregularidades. “El SAME dijo que era raro que estuviera tirado afuera y no hubiera sangre. No sabemos si fue adentro o afuera”, concluyó la hermana de Santiago.

El caso, además, está atravesado por antecedentes de violencia que, según los allegados de Santiago, se habían vuelto frecuentes en la relación. Tamara recordó episodios de amenazas y agresiones previas, mientras que amigos del joven declararon que la acusada ya lo había atacado con un arma blanca tiempo antes del crimen.

En este escenario, la familia de Santiago exige respuestas y justicia, mientras la causa avanza lentamente y la acusada sigue detenida, pero sin fecha de juicio.

Fuente: TN