Así fue la violenta discusión en la que un joven fue atropellado por un auto tras haber sido empujado

Un violento episodio ocurrido en la ciudad de Mar del Plata sigue generando conmoción luego de que se conociera el video que registra la secuencia completa de la pelea que terminó con un joven atropellado por un auto. En medio de la discusión, el agresor le habría repetido a la víctima la frase “Ahora me pedís perdón” , segundos antes del golpe que desencadenó todo.

La víctima, Valentín (22), se retiraba de un boliche cuando un cuidacoches de la zona le pidió un cigarrillo, a lo que accedió. Sin embargo, otro joven comenzó a insultar al “trapito”, por lo que la víctima intervino y le pidió que se calmara.

El atacante reaccionó con mayor agresividad y comenzó a exigirle disculpas. Según el testimonio recolectado por el medio local 0223 , se acercó hasta quedar cara a cara con Valentín y le repitió en varias oportunidades que le pidiera perdón , pese a que no existía motivo alguno para hacerlo.

Fue entonces cuando, tal como quedó registrado en un impactante video, el agresor lo empujó y provocó que el joven perdiera el equilibrio. Como consecuencia, trastabilló hacia atrás y fue atropellado por un Peugeot 308 que circulaba por la calle Victoria Ocampo.

Pese al fuerte impacto contra el parabrisas del vehículo, Valentín logró reincorporarse rápidamente y fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad (HPC) , donde le hicieron distintos estudios y recibió el alta médica al no tener heridas de gravedad.

El violento episodio es investigado por la UFI N° 4 , a cargo de la fiscal Costanza Mandagarán , quien imputó al acusado por el delito de lesiones dolosas . La fiscalía avanza con distintas medidas de prueba, entre ellas la recepción de declaraciones testimoniales y el análisis detallado de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

Fuente: TN