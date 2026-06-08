Duras críticas a una cárcel de La Rioja: celebró que un condenado por abuso se recibiera de psicopedagogo

En las últimas horas, el Servicio Penitenciario Provincial de La Rioja quedó en el centro de una intensa polémica tras difundir y celebrar públicamente la graduación universitaria de Walter Denis Pereyra Fincatti , un interno condenado por abuso sexual contra una menor de edad.

El hombre, que antes de ser condenado trabajaba como docente, se recibió de licenciado en Psicopedagogía mientras cumple su pena en la cárcel.

La noticia fue presentada por las autoridades penitenciarias como un “hito inédito” en la provincia, ya que se trata del primer egresado universitario en contexto de encierro. Sin embargo, las repercusiones no se hicieron esperar.

La presidenta del Colegio de Psicopedagogos de La Rioja , Sonia Galleguillo, salió al cruce tras la polémica y fue tajante respecto de la situación del flamante egresado de la carrera.

“ No podrá matricularse en nuestra institución ni en ninguna otra del país”, aseguró, amparándose en la nueva ley que exige la presentación de antecedentes penales para acceder a la matrícula profesional.

Según informaron desde el Servicio Penitenciario, Pereyra Fincatti aprobó su última materia de la Licenciatura en Psicopedagogía en la Universidad Nacional de La Rioja con un 8.

En el comunicado, la institución destacó: “Este logro histórico, realizado en un contexto de privación de libertad, consolida el rol social de la Educación Superior Pública como herramienta de inclusión y transformación ”.

La jefa del Servicio Penitenciario Provincial, Analía Tello , celebró el acontecimiento y sostuvo que la graduación simboliza mucho más que la finalización de una carrera académica, en línea con las políticas que promueven el acceso a la educación en contextos no tradicionales.

Sin embargo, la repercusión no fue la esperada. Apenas la publicación comenzó a circular, una ola de cuestionamientos inundó las redes sociales. Las críticas no apuntaron al derecho del condenado a estudiar, ampliamente garantizado por la legislación argentina, sino a la decisión de un organismo estatal de presentar su logro como un motivo de reconocimiento público.

Para muchos usuarios y referentes sociales, la comunicación institucional omitió un aspecto central: la gravedad del delito cometido y el impacto que este tipo de mensajes puede generar en las víctimas y sus familias.

La controversia escaló hasta tal punto que el Servicio Penitenciario decidió desactivar los comentarios en sus redes sociales ante la cantidad de críticas recibidas.

Tello, la titular del Colegio, expresó su malestar por la forma en que se comunicó la noticia y cuestionó a la institución educativa involucrada.

“Hubo un mal manejo de la información. Esto genera un impacto muy fuerte en las familias y en quienes defendemos los derechos de los niños”, sostuvo.

Actualmente, el Colegio de Psicopedagogos de La Rioja cuenta con 206 profesionales matriculados.

Fuente: TN