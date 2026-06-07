De Mauricio Macri a Victoria Villarruel: los mensajes de los dirigentes políticos por el Día del Periodista

En el marco de la celebración del Día del Periodista , dirigentes de todo el arco político reconocieron a los trabajadores de la prensa y destacaron su labor. La Casa Rosada, en tanto, no emitió comunicado de forma oficial; Javier Milei se limitó a repostear un mensaje de Agustín Etchebarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso , quien aseguró que “hoy se insulta al Presidente en los principales diarios del país y no pasa nada”.

El expresidente Mauricio Macri recurrió este domingo a sus redes sociales para enviar un mensaje de respaldo a la prensa con motivo del Día del Periodista .

A través de una publicación en X, el expresidente Mauricio Macri escribió: “El respeto por la libertad de expresión y de prensa son los pilares quizás más importantes de la democracia. Feliz día para los periodistas y mi deseo de que siempre puedan hacer su trabajo seguros y en libertad” .

La vicepresidenta, Victoria Villarruel , también usó X para extender un mensaje a los periodistas. “Quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda”, dijo.

Y siguió: “La Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta. No periodistas que militen relatos mientras esconden la realidad que viven millones de argentinos todos los días”.

Destacó luego que “lo más difícil no es decir la verdad, sino sostenerla cuando aparecen las presiones, las campañas de desprestigio o los ataques coordinados contra quien piensa distinto”.

En el Día del Periodista quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda. La Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta. No… pic.twitter.com/sYf0uxqoRS

“Lo sé bien. En este tiempo me tocó ver cómo algunos utilizan micrófonos y redes no para informar, sino para deformar, agredir y construir enemigos. Pero también conocí periodistas valientes. Personas que, aun en medio de un clima cada vez más hostil, siguen trabajando con honestidad y respeto por la verdad. A ellos mi reconocimiento.Siempre sostuve que una democracia sana necesita libertad de prensa, pero también responsabilidad. Porque informar no es manipular. Y opinar no debería significar destruir al que está enfrente”, continuó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , hizo lo propio con un saludo en las redes. “Feliz día a los periodistas que cumplen con la enorme tarea de informar con responsabilidad al pueblo y mantienen su compromiso con la verdad”, dijo y agregó: “En nuestra Provincia esa tarea se respeta y la consideramos un pilar en la construcción democrática”.

Diego Guelar , el exembajador argentino en Estados Unidos, Brasil y China, también publicó por la celebración. “De Mariano Moreno en más, la eterna “batalla Cultural’ en la Argentina es por defender la DIVERSIDAD . ¡¡Feliz Día del Periodista!!”, escribió.

“Sin periodismo libre no hay democracia”, planteó Mario Negri, histórico dirigente radical y expresidente del bloque en el Congreso. “Felicitaciones a quienes hacen las preguntas que otros prefieren evitar, a quienes investigan, informan y sostienen el derecho de la sociedad a estar informada”, dijo y cerró: “La libertad de expresión no se negocia: se ejerce”.

El pronunciamiento de Macri y otros dirigentes del arco político se produjo en un contexto de creciente tensión entre el gobierno de Javier Milei y distintos sectores del periodismo. Hasta el momento, desde la Casa Rosada no se difundieron mensajes oficiales por la efeméride. Javier Milei se limitó a repostear una publicación de Etchebarne.

"Un domingo gris es excelente para leer diarios de todos los colores. Los insultos ya parecen parte del paisaje cotidiano", introdujo Etchebarne, quien aprovechó la ocasión para citar al

“A mí no me gustan los insultos ni de unos ni de otros, y menos del Presidente. Pero conviene distinguir las cosas: una respuesta verbal dura, incluso agraviante, no es censura ni persecución penal”, dijo y agregó: “Lo relevante es que todos sabemos que Borensztein o Roberts pueden escribir lo que quieran y no van a ir presos, ni van a ser clausurados, ni van a recibir sanciones estatales. Eso contrasta con otros momentos de nuestra democracia”.

Para contrastar, dijo, el economista que reposteó Milei entonces dijo que “Perón clausuró [el diario] La Prensa”. “Los radicales fueron duros con la prensa: durante el gobierno de Raúl Alfonsín, doce personas fueron detenidas por el Decreto 2049/85 ″, siguió y agregó: “Durante el kirchnerismo, un millón de personas salimos a la calle el 8N para evitar que Cristina y Moreno tomaran el grupo Clarín, ya tenían fecha”.

Para concluir, Etchebarne destacó: “Antes de hablar livianamente de ‘autoritarismo’ conviene mirar la historia completa. Hoy se insulta al Presidente en los principales diarios del país. Y no pasa nada.Eso, precisamente, es libertad de prensa ”.

El Presidente suele referirse habitualmente a los periodistas con descalificaciones utilizando términos como “basuras”, “miserables” e “inmundicias” para desacreditar la labor informativa de quienes cuestionan su gestión o sus decisiones.

En las últimas semanas, el Gobierno intentó retirar del Senado el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli , por sus lazos familiares con el

La votación también dejó expuestas diferencias dentro de La Libertad Avanza. La senadora Patricia Bullrich optó por abstenerse y justificó su decisión al invocar una “objeción de conciencia”.

En paralelo, la Academia Nacional de Periodismo difundió un comunicado por el Día del Periodista en el que advirtió sobre un “clima de hostigamiento” hacia la prensa y cuestionó el tono de los ataques dirigidos contra periodistas.

“Permanentemente se acusa al periodismo de actos corruptos, de responder a imprecisos intereses y de ser un simple vocero de personas o sectores que tampoco se nombran” , señaló la entidad.

“La voz más importante en esa campaña de invariables agravios es la del Presidente de la Nación, quien cree, al parecer, que enfrentándose al periodismo obtendrá réditos políticos”, expresó la institución.

La Academia sostuvo, además, que este tipo de expresiones , replicadas también por otros funcionarios, pueden afectar tanto la seguridad de los trabajadores de prensa como el ejercicio de la libertad de expresión , uno de los principios fundamentales del sistema democrático.

Según un informe del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) , durante 2025 se registraron 278 ataques contra periodistas, la cifra más alta desde que la organización comenzó a relevar estos episodios en 2008. De ese total, 119 casos fueron atribuidos al presidente Milei.

Fuente: La Nación