Patricia Bullrich recibe apoyo por el “renovado protagonismo”, pero sus seguidores advierten que “nadie se va” de LLA

El chat “Libertad Grupo Político PB” , que integran antiguos y actuales funcionarios nacionales, y al que se le suman dirigentes de distintos orígenes, todos leales a la jefa, no tuvo descanso durante la última semana.

“Hubo muchos pulgares levantados”, festejó uno de sus integrantes, en el final de una semana en la que Patricia Bullrich tuvo protagonismo casi excluyente, luego de su renovado desafío a las órdenes del presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei , a quienes desoyó con su rechazo a retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli , aprobado en la sesión del jueves en el Senado.

Cerca de Bullrich, quien finalmente se abstuvo en esa votación, aseguran que la jefa del bloque de senadores libertarios no dijo lo que dijo con intenciones de abandonar el espacio libertario, ni generar una grieta interna, ni fortalecer un proyecto presidencial propio. Pero celebran que haya “defendido su caudal electoral” y que siga demostrando que “es necesaria” en un espacio en el que “si no se diferencia, deja de tener valor” , como evalúa uno de los lugartenientes de la ex ministra de Seguridad.

“Ella tiene que cuidar y fortalecer ese 25 por ciento de voto que le adjudican las encuestas. Si pasa a ser lo mismo que Milei, la van a pasar por arriba”, explica un incondicional que conversó con Bullrich en las vertiginosas jornadas que siguieron a la del lunes en las que blanqueó sus intenciones de marcar una nueva diferencia, un mes después de pedirle públicamente al jefe de gabinete Manuel Adorni que presente su declaración jurada de bienes para despejar los rumores sobre su crecimiento patrimonial.

Según distintas fuentes de su entorno, fue el domingo pasado cuando Bullrich le comentó a su mesa chica que había conversado con el Presidente y le había adelantado su postura, contraria a vetar a Michelli. “Fue una conversación seria, amable y sensata”, contó uno de los interlocutores habituales de la hoy senadora. “Milei lo tomó bien”, agrega, aunque no puede asegurar que Karina Milei lo haya digerido de la misma forma. “La llamaron, fue una foto consensuada , y nadie le recriminó nada”, afirmó otro dirigente bullrichista, con conocimiento de lo conversado entre Bullrich y la poderosa secretaria general de la Presidencia, que no suele perdonar rebeldías ni gestos de autonomía.

“ Karina sabe que hoy no tiene las armas para pasarla por arriba a Patricia. Cuando pueda, tal vez lo haga ”, predice otro de los alfiles de Bullrich ubicados en la gestión mileísta. El mismo recuerda que “durante meses, después del triunfo de octubre, desde la Casa Rosada la esmerilaron a Patricia. Con lo de [Manuel] Adorni pararon y la tuvieron que ir a buscar”, remarca el referente bullrichista, sin olvidar los momentos de tensión y las “operaciones” que atribuyen al entorno karinista contra la exministra de Trabajo aliancista. “Por lo menos Adorni debe estar contento, por una semana no se habló de él”, ironizó un miembro del staff karinista, que hacía esfuerzos por no criticar la autonomía de “Pato”, por orden de su jefa política.

Durante la semana, Bullrich tuvo contacto permanente con su mesa de decisiones diaria, en las que están el legislador porteño Juan Pablo Arenaza , el diputado nacional Damián Arabia , María Onetto , la encargada de discurso Federica Suárez Santiago y el vocero Carlos Cortés , que reparte su tiempo entre Bullrich y su antigua delfín, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva .

A pesar de que califican la relación entre ambas de “muy buena”, en las cercanías de Bullrich afirman que Monteoliva “está ciento por ciento con Karina” y que influyó decisivamente para evitar el desembarco en el gobierno del exintendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela , miembro ocasional de la mesa chica bullrichista y referente bonaerense, al igual que el exsenador provincial Juan Pablo Allan .

“Los funcionarios de nuestro espacio tienen que llevarse bien con los Milei. Pero nadie se mueve de su lugar”, define otro bullrichista. Adjudica el portazo de Federico Angelini (del Ministerio de Seguridad Nacional al santafesino) a una “situación personal”, y desliga del espacio a Mara Pérez Reynoso , quien días atrás renunció a su cargo en el Ministerio de Salud. Además de las segundas líneas que rodean a Monteoliva −su jefe de gabinete, Fernando Kusnier , Allan y Pablo Walter en el Renar−, Bullrich tiene funcionarios de su confianza repartidos en la gestión, desde Claudio Avruj en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hasta Federico Pinedo como sherpa del G20; Emilio Perina , como director del Archivo General de la Nación, o Silvana Giudici , como secretaria parlamentaria del bloque libertario en la Cámara de Diputados, donde también tallan Laura Rodríguez Machado y Sabrina Ajmechet . “Nadie dio la orden de irnos de ningún lado”, aseguraron a LA NACION dos de ellos.

En paralelo, Bullrich parece dispuesta a aprovechar su momento . “Los gobernadores, los empresarios, los senadores y la gente creen que ella es una dirigente importante y un actor relevante”, dice uno de sus leales. Sin hablar una palabra sobre sus ambiciones personales, planea continuar las recorridas que comenzaron la semana pasada en Mendoza por Neuquén, Buenos Aires y Santa Fe.

“Ella es frontal, lo hizo toda la vida, con [ Fernando ] De la Rúa , con [Elisa] Carrió, con [Mauricio] Macri y ahora con Milei. El que trabaja con ella lo sabe”, asegura otra espada bullrichista, que anticipa nuevos capítulos en los próximos meses. ¿El futuro? Nadie lo sabe con certeza, aunque Bullrich da muestras de no tener interés de aceptar la propuesta de los Milei y ser candidata a jefa de gobierno porteño el año que viene.

¿Será vice? Desde el sector que encabeza el asesor presidencial Santiago Caputo lo dan como una posibilidad cierta. “Tampoco le entusiasma tanto”, retrucan cerca de Bullrich, que a días de cumplir 70 años parece dispuesta a seguir marcando diferencias, mientras asegura que trabajará para la reelección del Presidente. “Esto le puede servir al Gobierno, si lo toma bien lo puede fortalecer”, reflexiona otro de los referentes llegados al oficialismo de manos de la hoy jefa de los senadores libertarios.

Fuente: La Nación