De Andreis le respondió a Esteban Bullrich tras su renuncia a Pro por la posición del partido con Adorni

El diputado de Pro Fernando de Andreis le respondió a Esteban Bullrich luego de que este renunciara al partido en desacuerdo con la posición del partido con el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Dijo que “no es verdad” que el espacio que preside Mauricio Macri haya protegido al ministro mileísta.

“Tengo que decirte que me duele que una historia compartida de más de veinte años termine con una mirada que considero injusta hacia quienes seguimos trabajando para sostener este proyecto en un momento especialmente difícil”, expresó De Andreis en un posteo en X.

Y añadió: “Decís que el partido eligió proteger a Adorni. Eso no es verdad . Nuestra posición frente a ese nombramiento fue clara desde el primer día. Fuimos los primeros en señalar públicamente que su designación era un error y que no debía haberse producido (recordarás el tweet de Mauricio inmediatamente después de conocerse el anuncio)”, continuó el diputado.

“Tampoco es cierto que hayamos renunciado a exigir responsabilidades. Más bien, todo lo contrario. Nosotros impulsamos la interpelación mediante un proyecto propio presentado por el presidente del PRO en el Senado, convencidos de que ese era el camino institucional correcto para esclarecer los hechos. No hubo nada nuevo en nuestra conducta. El PRO siempre se para del lado de la ley y cumple con el compromiso de hacer lo que haya que hacer, no lo que conviene", señaló De Andreis.

A la respuesta de De Andreis se sumó el posteo de la legisladora porteña Silvia Lospennato , quien leyó la renuncia como un “gesto de amor” al PRO que, dijo, el exsenador “ayudó a construir” .

También dijo que la renuncia de Bullrich es “un llamado de atención con un mensaje claro: no decepcionar a los que sostienen los valores por los que Mauricio fundó el PRO y hagan lo correcto” .

“Y aunque yo no dudo que no hubo entre nuestros representantes en el Congreso ninguna intención de proteger a Adorni, los ciudadanos que no entienden los vericuetos parlamentarios, ven lo que ven”, concedió.

Y graficó: “Para mí tu renuncia es como esas heridas que se hacen para que drene el pus y se sane más rápido . A ninguno de nosotros nos resultan indiferentes tus palabras”.

“Me quedo con el deseo del último párrafo de tu carta de que todos en el PRO nos reencontremos con el espíritu que inspiró su nacimiento y volvamos una y otra vez a esos principios”, concluyó.

Esteban Bullrich presentó este jueves su renuncia irrevocable a Pro, luego de que el partido liderado por Mauricio Macri auxiliara a Adorni en la frustrada sesión del martes último en la Cámara de Diputados, cuando la oposición intentó avanzar con un proyecto de interpelación.

Bullrich, uno de los integrantes del Gabinete de Macri durante la gestión de Cambiemos, desglosó los motivos de su salida de Pro en una carta que publicó esta mañana en la red social X .

“ La protección brindada a Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia . No porque crea que una persona defina el destino de un partido, sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender”, argumentó el exlegislador.

En su misiva dirigida a Mauricio Macri , el exsenador resaltó que “cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo”.

Fuente: La Nación