“Es una situación demencial”: el drama de los venezolanos en Buenos Aires que no saben nada de sus familiares tras el terremoto

La noticia llegó desde Caracas durante la noche y rápidamente encendió los teléfonos de miles de venezolanos que viven en Argentina. Los dos terremotos que sacudieron Venezuela este miércoles dejaron, según el último balance oficial, al menos 164 muertos , más de mil heridos y decenas de edificios derrumbados . A miles de kilómetros de distancia, la comunidad venezolana en Buenos Aires pasó las últimas horas intentando comunicarse con familiares y amigos para saber si estaban vivos.

Para algunos, la angustia se transformó en desesperación.

"Ayer fue un día festivo en Caracas, mucha gente estaba en la playa y mi sobrina de 13 años decidió quedarse en el edificio . El edificio se derrumbó y la están buscando desde ayer a las 11 de la noche", contó a Clarín Miguel Bordones.

Su sobrina, Samara, es hija de su hermano y estaba sola cuando ocurrió la tragedia.

"El edificio está en el suelo, es una fatalidad. Mi sobrina se llama Samara. Es la hija de mi hermano; están desesperados. Vine acá a ver si consigo ayuda porque las autoridades allá no nos la dan ", agregó.

La escena se repite entre quienes se acercaron este jueves a las organizaciones venezolanas que funcionan en Buenos Aires para buscar información, ayuda o simplemente contención.

Lidio González vive desde hace 9 años en el país, es voluntario en el Centro Venezolano Argentino y habló con Clarín sobre la poca información actualizada que está llegando: “En estos momentos la información es bastante escasa debido a la falta de servicios en el país. No tenemos internet, ni luz. No tenemos más que los números oficiales y la información se está manejado de una manera muy cerrada”.

Y agregó: “La ayuda oficial está trabajando pero como se puede. Venimos de un país con problemas graves, nuestra infraestructura no estaba preparada para actuar en el problema como el que se presentó”.

Johann Basile emigró desde Caracas hace nueve años y hoy trabaja como conductor de una aplicación de viajes. La mayor parte de su familia sigue viviendo en Venezuela.

"La gran parte de mi familia está en Venezuela. Mi mamá me dijo que se sintió horrible, se le quebró una pared. A mi tío se le cayeron las paredes de su casa", le dijo a Clarín .

El hombre explicó que los terremotos son un fenómeno extremadamente inusual para los venezolanos.

"Tengo 44 años y nunca había sentido temblores allá. Dicen que desde hace muchísimos años no pasaba algo así. Yo no sentí algo parecido desde la tragedia del litoral central, cuando era un pibe ", recordó.

Desde que comenzaron a conocerse las primeras imágenes de los derrumbes, pasa buena parte del día llamando a familiares y amigos.

"Ahora estoy preocupado preguntando a todos mis allegados cómo están ", dijo.

Aunque algunos lograron comunicarse con sus familiares, las consecuencias del terremoto también alcanzaron a quienes no sufrieron pérdidas directas.

"Si bien la mayor parte de mi familia está bien, mi prima sí se vio afectada. Su edificio sufrió daños y tuvieron que ser evacuados", contó a Clarín Jano Ávila.

Las autoridades venezolanas informaron que los daños más graves se registraron en el estado de La Guaira , donde colapsaron numerosos edificios. También se reportaron derrumbes y daños estructurales en Caracas y otras ciudades cercanas al epicentro.

Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas un minuto de diferencia y fueron descritos por especialistas como los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo.

Héctor Landaeta también vino desde Venezuela hace 9 años y hoy eligió sumarse como voluntario en el Centro Venezolano Argentino: “Mi familia fue evacuada de su edificio pero está bien. Sin embargo esta no es la situación de muchas familias, es muy triste, por eso estoy acá ”, le dijo a Clarín .

La presidenta del Centro Venezolano Argentino, Lisset Luque, describió el impacto emocional que atraviesa la comunidad migrante.

"Es una situación demencial ", afirmó a Clarín .

Desde distintas organizaciones venezolanas comenzaron a coordinar acciones para asistir a quienes buscan información sobre familiares desaparecidos o necesitan ayuda para establecer contacto con las zonas afectadas.

Luisa Vera, vicepresidenta de Alianza por Venezuela, una organización que asiste inmigrantes, le dijo a Clarín que abrieron un canal de información que se llama Venezuela Conecta "con la intención de conectar a los venezolanos desaparecidos con los que están acá. Estamos avocados 100% al encuentro de las desaparecidos".

"Tenemos un listado que el equipo que está en Venezuela lo está chequeando continuamente. Ahora mismo extraoficialmente se dice que hay más de 10.000 desaparecidos , ya que habría unos 60 edificios derrumbados. Era un día feriado, así que las familias estaban viendo el partido o descansando cuando sucedió esto, y Venezuela no tiene la capacidad de respuesta para una catástrofe de este estilo”.

Mientras continúan las tareas de rescate, este jueves estaba prevista una reunión de emergencia entre referentes de la comunidad venezolana y funcionarios del Gobierno porteño para evaluar posibles mecanismos de asistencia.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que al menos 164 personas murieron y más de mil resultaron heridas como consecuencia de los terremotos.

Además, informó que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar fue cerrado por daños en su infraestructura , mientras que también quedaron suspendidos los servicios de metro y gas natural en Caracas.

Las clases fueron suspendidas y varios establecimientos educativos comenzaron a funcionar como refugios y centros de recepción de donaciones.

Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, México, El Salvador, República Dominicana y otros países ya ofrecieron asistencia y equipos especializados para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate.

Mientras las excavadoras siguen removiendo escombros en distintos puntos de Venezuela, en Buenos Aires cientos de familias permanecen pendientes de una llamada o un mensaje que les permita saber qué ocurrió con sus seres queridos.

Redactora de Sociedad. fargañaraz@clarin.com

Fuente: Clarín