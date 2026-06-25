Sin nombrar a Adorni, Karina Milei fue a Diputados, agradeció al bloque y pidió “aguantar”

Una larga fila de legisladores esperaba este miércoles por la noche sacarse una foto con Karina Milei. “El Jefe” llegó a la Cámara de Diputados para presenciar la votación del Súper RIGI y, una vez aprobada la iniciativa, se reunió con el bloque oficialista en el despacho de Martín Menem . Durante una breve charla, agradeció emocionada el trabajo legislativo y, sin mencionar a Manuel Adorni , dejó un mensaje hacia adentro del oficialismo: “Hay que aguantar los embates de la política”.

La visita se produjo al cierre de una semana compleja para el Gobierno que terminó con una victoria parlamentaria. Tras negociaciones con Pro y la UCR, Menem logró desactivar la ofensiva opositora para avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete y una eventual moción de censura. Los proyectos fueron enviados a comisión y, por ahora, quedaron sin fecha de dictamen.

El presidente de la Cámara tampoco se detuvo allí. Impulsó una sesión con dos proyectos económicos clave para el Gobierno que finalmente consiguieron avanzar en el recinto: el acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor y el llamado Súper RIGI, el régimen de beneficios para inversiones superiores a los US$1000 millones destinadas a “industrias del futuro”.

La presencia de Karina Milei , según pudo reconstruir LA NACION a partir de distintos testimonios, tuvo un objetivo central: agradecer. “Se emocionó hasta las lágrimas”, relató un diputado oficialista. Otros asistentes confirmaron la escena. Aunque Adorni nunca fue nombrado, la frase sobre “aguantar los embates de la política” fue interpretada por los presentes como un mensaje hacia la situación que atraviesa el funcionario.

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Un día antes, Gabriel Bornoroni -jefe del oficialismo en Diputados- había transmitido una instrucción a la bancada libertaria: mostrar presencia en la comisión de Asuntos Constitucionales , donde comenzará a discutirse el caso Adorni. Sin selfies, defensas públicas ni posteos en redes, la consigna pasó a ser exhibir número. “Vamos a llevar la mayor cantidad de gente posible”, anticipan en el bloque libertario.

Muchos integrantes del oficialismo respiraron aliviados. Habían evitado repetir la estrategia utilizada en el Senado, donde se les pidió a los legisladores mostrarse junto a Adorni en reuniones y fotos. Patricia Bullrich , de hecho, evitó participar de esas demostraciones de respaldo.

Dentro del oficialismo, sin embargo, algunos buscan despegar la convocatoria del destino del jefe de Gabinete. “No es en apoyo a Adorni, es en defensa del bloque. Para que la oposición no se extralimite con sus pedidos”, explicó un referente de La Libertad Avanza que ya no cree que el funcionario tenga asegurada su continuidad en el Gobierno.

La Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada para el martes 30 a las 15. Los libertarios prometen presencia, aunque eso no garantiza que no haya dictamen. Sus aliados empiezan a sufrir el costo político de haber frenado la interpelación y recurren a argumentos de técnica legislativa para justificar su posición. “Logramos que se convocara a la comisión; el objetivo de la sesión estaba cumplido”, sostienen en Pro y la UCR. Su margen para seguir postergando una interpelación a Adorni parece haberse reducido al mínimo.

Fuente: La Nación