Cuál es la mayor goleada en la historia de los mundiales

El Mundial 2026 se presta para romper varios récords goleadores por el incremento de partidos de 64 a 104 , y uno de los más interesantes es el de la mayor goleada de una selección a otra con motivo de los bajos niveles de varios equipos en la presente edición.

Para encontrar el resultado, hay que remontarse al Mundial de España 1982 , cuando durante un partido disputado en la fase de grupos el 15 de junio, Hungría se despachó con un 10 a 1 sobre El Salvador . Vale remarcar que esa fue la única vez que una selección llegó a los dos dígitos de goles , mientras que también hubo nueve tantos de diferencia en otras dos ocasiones: Hungría 9 - 0 Corea del Sur en Suiza 1954, y Yugoslavia 9 - 0 Zaire en Alemania 1974.

Aquel día, los goles fueron anotados por László Kiss (x3), László Fazekas (x2), Tibor Nyilasi , Gábor Pölöskei , József Tóth , Lázár Szentes y Tibor Nyilasi , además del tanto del honor marcado por Luis Ramírez Zapata . Como dato anecdótico, Jorge Alberto “Mágico” González fue titular en El Salvador ese día, es decir el mejor jugador centroamericano del siglo XX según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

Lo curioso de este partido es que Hungría quedó eliminado en la fase de grupos , por lo que su goleada quedó en un encuentro más de la fase de grupos de aquel torneo. Contra El Salvador fue la primera fecha, mientras que en la segunda perdieron contra Argentina por 4 a 1 con dos goles de Diego Armando Maradona, uno de Daniel Bertoni y otro de Osvaldo Ardiles, y en la tercera empataron con Bélgica . Así, quedaron en la tercera posición y no pudieron avanzar de fase .

Si bien Hungría 10 - 1 El Salvador es el encuentro que actualmente se destaca como la mayor goleada de los mundiales, sus 11 goles no alcanzan para ser el encuentro con más tantos en la historia .

Para encontrar el partido con más goles , hay que viajar hasta los cuartos de final del Mundial de Suiza 1954 , donde se dio Austria 7 - 5 Suiza . Esto quiere decir que este encuentro tuvo 12 anotaciones , una cifra que parece muy difícil de superar.

Además de estas tres goleadas mencionadas, las cuales tuvieron nueve tantos de diferencia, también hubo muchas con ocho anotaciones de diferencia . Hasta el momento, fueron las siguientes:

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Fuente: La Nación