Home Ads
NACIONALES

Si tenés corbatas viejas, no las tires: cómo reutilizarlas para decorar tu casa

Redacción CNM junio 14, 2026

Home Ads

Las corbatas que ya no usás suelen quedar al fondo del placard sin saber que podemos darles una segunda vida.

Con un poco de ingenio y gracias a sus colores, estampados y texturas, las corbatas pueden transformarse en una decoración única para marcos de fotos .

Reutilizarlas es una forma sencilla de reducir residuos y darles una segunda vida a prendas que terminarían olvidadas.

Además, solo necesitás algunos elementos y el procedimiento es sencillo. Solo tenés que tener:

El resultado es un marco renovado, con una apariencia elegante y personalizada que difícilmente se encuentre en una tienda.

Las corbatas suelen estar confeccionadas con telas resistentes y poseen diseños llamativos que aportan textura y color. Además, muchas tienen patrones geométricos o detalles sofisticados que pueden darle un aspecto decorativo especial a cualquier ambiente.

Por eso, reutilizarlas en marcos de fotos se convirtió en una alternativa popular entre quienes buscan decorar su hogar de manera económica y sustentable .

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags