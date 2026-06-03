Crimen de Agostina Vega: se realiza el velorio y rompen los pisos en la casa de Claudio Barrelier

Mientras continúa la investigación por el asesinato de Agostina Vega , este miércoles sus seres queridos le darán el último adiós a la adolescente de 14 años. El velatorio será a las 14 en una funeraria cercana a la casa de la familia Heredia.

En paralelo, se están realizando nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier (33), el único detenido hasta el momento por el crimen. Y aclararon que "puede haber nuevos detenidos en las próximas horas".

A cuatro días del hallazgo del cuerpo desmembrado de Agostina Vega en un descampado de 240 hectáreas del barrio Ampliación Ferreyra, finalmente su familia podrá despedirla. Al principio, hubo una diferencia sobre el velorio.

La familia materna reclamó que la entrega se realizara recién el jueves para poder participar de la marcha convocada para este miércoles -a las 16- en pedido de justicia por el femicidio. Sin embargo, llegaron a un acuerdo y el velorio se llevará a cabo este miércoles a las 14.

Durante la conferencia de prensa que se realizó este martes, su padre expresó que prefiere un velatorio íntimo , solo para la familia y en un lugar privado de las afueras de la ciudad de Córdoba.

Mientras que sus abuelos, Miguel y Elizabeth Heredia, preferían que la despedida fuera pública para que amigos, vecinos y allegados también tengan la posibilidad de acompañarlos y rendirle homenaje a Agostina.

" Gente, están impidiendo que nosotros estemos en la marcha. Necesitamos que nos acompañen en este circo que están haciendo, lo digo porque están tratando de que despidamos a mi sobrina el mismo día de la marcha ", publicó en WhatsApp su tío Franco Heredia.

Y agregó: " Quieren que el sepelio concuerde con la marcha, gente si no nos ven en la marcha es por esto. Apoyemos entre todos ".

En esta línea, Franco Heredia habló con Clarín y dijo que "la Policía está haciendo un circo, los jueces... todo porque nos quieren entregar el cuerpo el mismo día que la marcha".

Finalmente, la fiscalía convocó a una reunión en la que estuvieron presentes Gabriel Vega, el papá de Agostina, junto a sus abogados y los abuelos de Agostina, Miguel y Elizabeth Heredia. Ambas partes son querellantes en la causa que investiga el crimen de la adolescente y pudieron llegar a un acuerdo.

Por eso, el cuerpo fue entregado esta mañana para los arreglos fúnebres. Por su parte, Melisa Heredia -la mamá de Agostina- concurría a la despedir a su hija, a pesar de sus padres revelaron que su estado de salud era "complicado".

Gabriel Vega advirtió en la conferencia que siempre existieron diferencias con su ex. "Hubo un conflicto familiar por una cuestión de cuidados y diferencias". Su abogada aclaró que "Gabriel quería una forma y no había esa forma de otro lado".

"Melisa está un poquito complicada, sigue internada. Clínicamente está bien, pero es complicado el tema psicológico", indicó Miguel en diálogo con El Doce TV , donde aclaró además que desde el martes no usa redes sociales ni prende la televisión.

La mamá de Agostina fue internada el sábado antes de que se encontrara el cuerpo de su hija por un cuadro de deshidratación que le provocó fallas renales. Actualmente, se encuentra con acompañamiento psiquiátrico.

La adolescente fue brutalmente asesinada entre el sábado 23 a las 23.30 y el domingo a las 4 o 5 de la madrugada. Esta miércoles, también habrá marchas en todo el país con epicentro en el Congreso Nacional para pedir justicia por Agostina en el marco de una nueva manifestación de Ni Una Menos.

Hasta el momento, Claudio Barrelier es el único detenido por el crimen. Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por Clarín , la adolescente de 14 años habría sido abusada y murió por asfixia mecánica.

Frente a las nuevas pruebas aportadas por la defensa de Gabriel Vega, el fiscal Raúl Garzón ordenó nuevos allanamientos al domicilio de Juan Del Campillo 878, de Claudio Barrelier. " Se están rompiendo los pisos de la vivienda ", dijo una fuente cercana a la investigación.

La defensa también apuntó contra Soledad Andreani, quien fue pareja del sospechoso, porque dice que "lo ayudaba en la conversación contra el padre y lo ponía en eje a Barrelier".

Esta mujer es quien le prestó el Ford Ka negro en el que el hombre habría trasladado los restos de la víctima.

Además, afirmaron que pidieron la imputación de Andreani por encubrimiento y que van a requerir más imputaciones con el correr de los días.

Fuentes judiciales advirtieron que, en base a lo solicitado por el papá de Agostina y el resultado de los nuevos allanamientos, podría haber nuevos detenidos en las próximas horas.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín