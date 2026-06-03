Sobrevivió a un tiroteo feroz en 2022 y ahora lo mataron en una comisaría de Luján: quién era el policía asesinado por un detenido

Malcon Neri Churquina tenía 33 años y este martes a la tarde murió en el lugar menos pensado: le dieron dos disparos en la cabeza adentro de la comisaría 3ra. de Open Door, en Luján , cuando un hombre entró armado y empezó a los tiros.

Alex Ezequiel Romero (25) tenía varios antecedentes penales pero este martes a las 17 fue a notificarse por una de ellas que lo obligaba a presentarse en la comisaría más cercana a su domicilio legal cada semana.

Fue durante ese trámite que se enteró de que el Juzgado de Garantías N° 1 había ordenado su detención.

Según confiaron fuentes del caso, Romero fue a la comisaría y se entrevistó con dos policías que estaban en el lugar. En el patrullero llegó Churquina y su compañero para oficializar el arresto.

El atacante no les dio tiempo a nada cuando sacó un arma y le disparó directo a la cabeza al oficial.

La víctima cayó al suelo y su compañero, el subayudante Agustín Guillermo Arravide (33) , sacó su pistola.

Los tiros cruzados terminaron con Romero muerto y con Arravide herido en una mano.

Los dos policías fueron trasladados al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, pero Churquina ya estaba muerto.

En las redes sociales, lo despidieron con bronca y dolor: " Solo decirte Q.E.P.D camarada. Neri Malcon Churquina fue asesinado en la localidad de Luján. El delincuente fue abatido, pero le costó la vida a este joven ", publicó otra policía de la Bonaerense.

" Una excelente persona. Humilde y buen compañero. Que en paz descanses, Churqui querido ", completó.

El oficial estaba casado, tenía un hijo de 5 años y vivía en Olivera.

En 2022 Churquina ya había estado involucrado en un episodio violento en el que su compañero, Hernán Coll , también terminó muerto. Igual que este martes, pero en un campo de las afueras de Torres, otra localidad de Luján.

Aquel día buscaban a Hugo Jorge Javier Castro (35), que llevaba unos dos meses viviendo en Torres. En un campo, alquiló una habitación precaria, al fondo de un galpón, donde vivía con una adolescente de 19 años.

No era la primera vez que los policías del destacamento de Torres pasaban por la chacra de la calle Blas Pascal para ver si daban con Castro, que tenía un pedido de detención del Juzgado N° 2 de Campana y de la Fiscalía N° 3 especializada en violencia de género.

Castro era violento. Golpeó a su ex pareja en reiteradas oportunidades. Estaba armado y la perseguía en su casa, incumpliendo las restricciones de acercamiento y la expulsión del hogar. Juntos tuvieron seis hijos y la relación había terminado tres meses antes.

El 21 de abril de 2022, arremetió con más agresiones, le pegó un culatazo en la cabeza y abusó de ella. Fue así que la mujer juntó coraje y volvió a denunciarlo. Ese hecho y la desobediencia a las órdenes judiciales le valieron el pedido de detención, pero el hombre escapó y se escondió en Torres.

Churquina, el sargento Hernán Alberto Coll (40), el inspector Gonzalo Núñez (38) y Víctor Hugo Díaz Candia (34) fueron a buscarlo y terminaron a los tiros porque se atrincheró con una 9 milímetros y una escopeta .

Eran las 10 de la mañana cuando vieron a Castro en el campo y empezaron a seguirlo. Los disparos empezaron afuera del galpón que funcionaba como una vivienda improvisada. Coll terminó muerto y otros dos policías resultaron heridos.

Alex Ezequiel Romero arrastraba un legajo con denuncias por violencia y hostigamiento hacia las mujeres.

Sus antecedentes penales reflejan agresiones contra su ex pareja, de 26 años, que lo denunció en enero de 2025 por violación de domicilio, lesiones leves y daños.

También por abuso sexual, pero no lograron acreditarlo en el expediente. Estuvo un año detenido por esa causa, que fue elevada a juicio el año pasado.

Pero Romero no se detuvo. La misma víctima había realizado una nueva denuncia, en mayo, por amenazas coactivas y desobediencia. Es que el hombre incumplió sistemáticamente las restricciones de acercamiento y continuó sumando denuncias. Tenía otras en febrero y abril.

Romero caminaba por la calle con total impunidad y como si no tuviera una restricción de acercamiento vigente, perseguía la mujer hasta el gimnasio o merodeaba por su casa para amenazarla. La última vez le dijo: " Si no hablás conmigo, te van a pasar peores cosas ".

Fue justamente por ese historial, y bajo una orden de detención por amenazas del Juzgado de Garantías N° 1 de Mercedes, que se presentó en la seccional de Open Door y atacó a los policías.

La causa está en manos de la fiscalía N° 10 de Luján, la misma que llevó la causa que investigó la muerte de Coll y la tentativa de homicidio que había sufrido Churquina en 2022.

El 1° de junio el juzgado emitió la orden de captura y avisó a la comisaría. Por orden judicial, él debía firmar los sábados para notificarse del proceso por el que estaba por ir a juicio.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín