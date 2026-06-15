CREADORES: dos emprendedores marplatenses fabricaron protectores que serán usados por el "Dibu" Martínez

ZONALES





Dos jóvenes emprendedores marplatenses tocaron el cielo con las manos. O, mejor dicho, con los dedos: crearon un protector que evita las lesiones en los dedos y en los últimos días fueron convocados por el cuerpo médico de la Selección Argentina para que Emiliano "Dibu" Martínez los use en el Mundial 2026.





Ellos son Francisco Francesch y Leandro Ramírez, fundadores de Artrogrip. En una entrevista con A24, explicaron cómo surgió la idea de fabricar los protectores de dedos, hechos con TPU (poliuretano termoplástico). "Los inventamos porque nos gastábamos mucha cinta porque nos doblábamos los dedos en deportes. Esto evita que los dedos se doblen para tanto para atrás como para el costado y te permiten cerrar la mano. Los inventamos porque gastábamos mucho en cinta y no era tan higiénicos", declaró Francesch.





Un día, recibieron un llamado de Marcelo Aztarbe, director de compras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien les solicitó un pedido de sus protectores para el "Dibu" Martínez, quien llega a esta Copa del Mundo con una fractura en uno de los dedos de su mano derecha.





"Al principio pensé que era una joda", reconoció, en diálogo con A24. El pedido llegó a través del médico de la Selección Argentina, Daniel Martínez, y era de varios protectores y de distintos grosores. "Solo teníamos en stock los normales", comentó Ramírez. "Nos llamaron un miércoles y ese mismo día nos dieron las especificaciones, así que desde el miércoles hasta el martes estuvimos laburando día y noche", agregó.





Ese día salieron en micro desde Mar del Plata a las 2 de la mañana y llegaron al predio "Lionel Andrés Messi" en Ezeiza, donde fueron recibidos por Aztarbe y por el propio Martínez, quien entregó los productos a los kinesiólogos de la Selección. Finalmente, fueron aprobados y ya están en manos del arquero marplatense.





Así que el próximo martes, cuando seguramente el "Dibu" defienda el arco argentino contra Argelia en el debut del Mundial 2026, tenga puestos en sus dedos los protectores ideados por unos jóvenes marplatenses que cumplieron el sueño de ayudar a su ídolo.