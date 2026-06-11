Confucio, filósofo chino: “Es difícil tener principios en estos tiempos en que la nada pretende ser algo”

A más de 2.500 años de su muerte, muchas de las reflexiones de Confucio continúan generando debate. Entre ellas, una de las más citadas en la actualidad es una que cuestiona la obsesión por el reconocimiento y el éxito inmediato.

“ Hoy no interesa progresar, sino tener éxito. No espero encontrar al hombre perfecto. Me contentaría con hallar a un hombre de principios. Pero es difícil tener principios en estos tiempos en que la nada pretende ser algo y lo vacío pretende estar lleno ”, expresó el pensador chino.

La frase, atribuida al maestro que marcó la historia intelectual de Asia, sigue siendo compartida en redes sociales, libros de filosofía y espacios de reflexión por su vigencia frente a los desafíos de la sociedad moderna.

Aunque fue pronunciada hace siglos, la idea central de la frase apunta a una diferencia que sigue siendo objeto de discusión: la distancia entre el éxito y el crecimiento personal .

Para Confucio, el progreso estaba asociado al desarrollo moral , al aprendizaje constante y a la construcción del carácter . En cambio, el éxito entendido únicamente como prestigio, fama o reconocimiento podía convertirse en un objetivo vacío si no estaba acompañado por valores sólidos.

La crítica del filósofo parece apuntar a una sociedad donde la apariencia tiene más peso que la esencia. Cuando afirma que “ la nada pretende ser algo y lo vacío pretende estar lleno ”, advierte sobre el riesgo de valorar las formas por encima del contenido .

Según los especialistas en pensamiento confuciano, gran parte de su filosofía giraba en torno a la integridad, el respeto, la responsabilidad y el cumplimiento del deber, principios que consideraba indispensables para construir una comunidad armoniosa.

Confucio nació aproximadamente en el año 551 a.C. en el antiguo Estado de Lu, en lo que hoy es China. Fue maestro, filósofo y pensador político.

Sus enseñanzas dieron origen al confucianismo, una corriente ética y filosófica que influyó profundamente en la cultura china y en buena parte de Asia oriental durante más de dos milenios.

A diferencia de otros pensadores centrados en cuestiones metafísicas, Confucio se enfocó principalmente en la conducta humana y en la forma en que las personas debían relacionarse entre sí para alcanzar una sociedad más justa y ordenada.

Su legado quedó recopilado en textos como los Analectas , una obra que reúne conversaciones, enseñanzas y reflexiones transmitidas por sus discípulos.

Fuente: TN