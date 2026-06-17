Compró una moto por internet y cuando fue a buscarla lo asesinaron: condenaron a dos jóvenes a perpetua

Adrián Pablo Carrea , un electricista de 55 años, fue asesinado en enero de 2024 cuando se presentó junto a su hijo en Wilde para concretar la compra de una moto que había visto publicada en Marketplace. Pero todo terminó siendo una emboscada: tres delincuentes armados los asaltaron, les robaron 3000 dólares y le dispararon dos veces .

A más de dos años del crimen, la Justicia condenó a prisión perpetua a Ramiro Vivero (22) y Michele Suárez (21), al considerarlos coautores del homicidio. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Avellaneda. En el mismo fallo, los jueces absolvieron a Ángel Tello (23), el tercer imputado que llegó a juicio.

De acuerdo con la investigación, Carrea había mantenido conversaciones durante varias semanas con quienes ofrecían el rodado a través de la plataforma comercial de Facebook. Finalmente acordó un encuentro para cerrar la compra y se dirigió al lugar acompañado por su hijo Julián.

Cuando llegaron a bordo de una camioneta fueron interceptados por tres hombres armados . Durante el robo, el electricista recibió un disparo en el pecho y otro en la pierna derecha . Aunque fue trasladado de urgencia al hospital Mi Pueblo, de Florencio Varela, murió mientras era operado .

Según sostuvo la familia de la víctima, la publicación utilizada para atraer compradores era falsa y había sido creada con el objetivo de concretar robos.

Carrea vivía en Longchamps, donde además de trabajar como electricista atendía un almacén. Tenía cinco hijos y una nieta.

La causa fue investigada por el fiscal Elbio Laborde. Los acusados fueron detenidos tras una serie de allanamientos realizados por la DDI Avellaneda-Lanús en distintos domicilios de la zona sur del conurbano bonaerense.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron un revólver calibre .22, una pistola 9 milímetros, celulares, documentación y otros elementos que fueron incorporados al expediente.

Finalmente, los jueces consideraron a Vivero y Suárez responsables de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda, en concurso real con homicidio criminis causae.

Fuente: TN