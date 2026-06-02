Cómo se calcula el aguinaldo de las empleadas domésticas en junio 2026

El mes de junio contempla el pago del aguinaldo y esto incluye a las trabajadoras de casas particulares . A la hora de calcular el monto del Salario Anual Complementario que corresponde al servicio doméstico, hay algunas fórmulas matemáticas que permiten obtener el número final .

Las empleadas domésticas que desarrollan su tarea en casas particulares reciben este mes el haber mensual y el medio aguinaldo de junio.

Como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo, el aguinaldo se acredita en base a la mitad del mejor salario abonado en el período comprendido . En esta primera instancia, se toma en cuenta el mejor salario de enero a junio. Por eso, la fórmula depende de que el sueldo se asigne a trabajadores con este período completo o no. En el primero de los casos basta con dividir a la mitad la mejor paga bruta del período .

Cuando la persona no prestó servicio durante todo el semestre, el aguinaldo se calcula sobre la mitad del mejor sueldo, y ese monto se multiplica por los meses o días trabajados durante esos seis meses. En el caso de que el trabajo se pague por hora, se suma la remuneración total de cada mes y se toma la más alta del semestre para estipular el medio aguinaldo.

La normativa vigente, establecida por la ley 27.073, determina que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse a más tardar el 30 de junio . En 2026, esta fecha límite cae martes. No obstante, las empresas cuentan con un margen adicional de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento oficial, lo cual permite que el depósito llegue a las cuentas de algunos trabajadores hasta el lunes 6 de julio. Esta previsión legal busca garantizar el orden administrativo en la liquidación de haberes.

Hay dos opciones para incluir el aguinaldo en los recibos de sueldo: si se abona el último día laboral del mes , fecha límite establecida por la Ley de Contrato de Trabajo, se puede incluir con el sueldo de junio y entregar un mismo comprobante de pago.

Si se paga por separado, se puede entregar un recibo de sueldo individual con el detalle del concepto abonado.

El aguinaldo está dirigido para los trabajadores en relación de dependencia , jubilados y pensionados . Por lo tanto, no alcanza a los trabajadores informales que carecen de aportes, tampoco a los monotributistas ni a quienes se encuentran fuera del sistema de relación de dependencia laboral. Estas exclusiones definen el alcance del beneficio en la estructura económica del país.

Fuente: La Nación