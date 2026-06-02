Quiénes eran el guía y la turista que murieron en una excursión en un glaciar de Ushuaia

Una excursión al glaciar Vinciguerra , en la provincia de Tierra del Fuego , terminó en tragedia con la muerte de un guía de montaña local y una turista uruguaya . Tras un extenso operativo de búsqueda , los cuerpos de Emiliano Feidas y Abril Melina Marino Pereira fueron hallados sin vida este martes por la madrugada en la parte superior de la masa de hielo.

En medio de condiciones climáticas adversas y en una zona de difícil acceso —considerada una de las más exigentes para el senderismo en la provincia—, integrantes de l a Comisión de Auxilio localizaron a las víctimas cerca de la 1 , luego de varias horas de rastrillaje.

Feidas , oriundo de Ushuaia, era un reconocido amante de los deportes de montaña. En sus redes sociales compartía desde hacía más de una década imágenes de sus actividades de montañismo y splitboarding, una modalidad de snowboard. En las fotografías y videos que compartía mostraba su día a día en la montaña desde hacía más de 10 años . También era aficionado a la música y tocaba la batería.

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La joven, por su parte, había viajado desde el departamento de Maldonado de vacaciones a la Argentina para disfrutar de unos días de descanso. Según consignaron medios locales , trabajaba como moza en el restaurante Blend, ubicado dentro del hotel Enjoy , en la localidad de Punta del Este .

De acuerdo con las primeras hipótesis, ambas víctimas habrían sufrido una caída que les provocó la muert e, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del hecho.

El operativo de búsqueda se había iniciado el lunes por la noche, luego de que la madre del guía alertara a las autoridades porque ninguno de los dos había regresado de la excursión al glaciar, ubicado al norte de Ushuaia. Se trata de un recorrido de aproximadamente 14 kilómetros entre ida y vuelta, con una duración estimada de ocho horas.

A unos siete kilómetros de Ushuaia, en el valle de Andorra, comienza el sendero que conduce a la laguna de los Témpanos y al glaciar Vinciguerra , uno de los circuitos de trekking más conocidos —y también más demandantes— de la zona. El acceso se realiza por el Camino del Valle hasta una tranquera azul , donde inicia la caminata formal.

Aunque suele ser promocionado como un recorrido de dificultad media, especialistas y operadores turísticos coinciden en que presenta una exigencia física elevada. El trayecto incluye pendientes pronunciadas, sectores de roca húmeda y zonas con hielo o nieve, según la época del año.

En otoño e invierno, los riesgos aumentan debido a que el terreno se vuelve más resbaladizo y las condiciones meteorológicas pueden cambiar de manera abrupta. A ello se suma la presencia de grietas en el glaciar, un factor que incrementa el peligro para quienes avanzan sin experiencia técnica o sin el equipamiento adecuado.

El tramo final supera el límite del bosque y desemboca en una laguna de deshielo dominada por el glaciar. Más arriba se encuentran formaciones como cuevas glaciares, a las que solo se recomienda acceder con guías especializados debido a la inestabilidad del terreno y a los riesgos propios de la zona.

Fuente: La Nación