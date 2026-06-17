Cayó uno de los acusados por el crimen de un jubilado: estaba oculto en un pozo debajo del piso de su casa

Dos hombres fueron detenidos acusados de haber asesinado a un hombre de 75 años durante un robo en Rosario .

Uno de los sospechosos fue encontrado escondido en un pozo de casi dos metros de profundidad que había sido ocultado debajo del piso de una habitación de su casa.

Las detenciones fueron realizadas en las últimas horas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en el avance de la causa que investiga el homicidio de Ercilio Abel Centurión , que ocurrió el 26 de marzo en una casa ubicada sobre avenida Francia al 4800, en el barrio Plata.

Los investigadores identificaron como presuntos responsables a Diego Pérez , de 33 años, y Alan Moreyra , de 25, quienes tenían pedido de captura desde hacía tres meses.

Según la principal hipótesis, ambos ingresaron a la propiedad de la víctima con la excusa de podar un árbol que estaba en la vereda y, una vez dentro, lo atacaron para robarle.

El procedimiento más llamativo se produjo en una casa de Avellaneda al 4900, donde fue detenido Moreyra. Durante el allanamiento, los agentes descubrieron en una habitación del fondo un cerámico flojo que ocultaba una excavación . Debajo había un pozo de 1,70 metro de altura en el que el sospechoso estaba escondido para evitar ser encontrado por la policía .

Por su parte, Pérez fue apresado en la zona de El Mangrullo al 4900, cerca del barrio Saladillo. En ese operativo, los investigadores secuestraron un celular y un par de zapatillas que serán peritados porque podrían aportar pruebas relevantes para la causa.

El hecho en el que Centurión perdió la vida ocurrió cerca de las 18.30 del 26 de marzo. Personal del Comando Radioeléctrico llegó al domicilio tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida dentro de la vivienda .

Una vez en la escena, los efectivos se encontraron con el sobrino del hombre, quien explicó que había ido a visitar a su tío y encontró la puerta abierta y la casa revuelta. Minutos después descubrió a la víctima tirada en el piso del living y pidió asistencia médica .

Sin embargo, cuando llegó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), los médicos solo pudieron constatar la muerte . El informe preliminar indicó que el jubilado murió como consecuencia de una asfixia mecánica .

La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad, que permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos en la zona. Además, se recopilaron testimonios de vecinos que habían visto a dos hombres trabajando sobre un árbol frente a la casa de la víctima poco antes del ataque.

Fuente: TN