Chubut: un preso atacó a un guardia, huyó de la comisaría y fue recapturado tras una persecución

Un preso que estaba alojado en la Comisaría Tercera de Trelew , en Chubut, escapó tras atacar a un guardia dentro de la dependencia policial.

El episodio sucedió mientras los agentes hacían tareas habituales dentro de la comisaría. En ese contexto, el detenido -identificado como Hugo Severo Torres, de 30 años- habría aprovechado un momento de distracción para agredir a un celador con un objeto contundente.

De acuerdo con la información oficial, el interno usó las esposas que llevaba colocadas para avanzar con su plan y lograr salir del sector de celdas.

La maniobra fue advertida por los efectivos que se encontraban en la guardia, quienes vieron al hombre correr fuera del área de detención . Al mismo tiempo, el celador alertó sobre lo sucedido y gritó: “Se escapó, se escapó”.

“Uno de ellos le abrió la celda a otro, redujeron al celador que estaba de guardia en el sector de pabellones y uno sale corriendo de la dependencia”, detalló el jefe de la Comisaría Tercera, Héctor Rocha, al Canal 12 de Chubut.

Ante esa situación, se activó el protocolo de búsqueda y se desplegó un operativo en la zona, que desató una persecución por la calle Los Alerces en dirección al barrio Constitución.

Durante la huida, el preso descartó un elemento que llevaba consigo y continuó escapando por distintos sectores del barrio.

Finalmente, los policías lograron interceptarlo en el sector F de las Mil Viviendas, donde fue reducido y detenido nuevamente. Tras el procedimiento, fue trasladado otra vez a la Comisaría Tercera, donde quedó alojado junto al resto de los detenidos.

Luego, los agentes secuestraron un pedazo de hierro de 52 centímetros de largo , el elemento que había arrojado mientras huía.

Además de la recaptura, las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo se produjo el intento de fuga y establecer si hubo otras personas involucradas.

En ese marco, los investigadores detectaron que otro interno habría colaborado con la maniobra al intervenir durante la agresión al celador para facilitar la salida del preso que escapó.

La causa continúa en análisis mientras avanzan las actuaciones para esclarecer lo ocurrido y definir las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Según informaron medios locales, Severo Torres estaba detenido por un caso de violencia de género agravado. A su vez, cuenta con antecedentes y ya estuvo varias veces en la cárcel por distintos delitos.

Fuente: TN