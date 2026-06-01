Caso Agostina Vega: los primeros resultados de la autopsia revelaron detalles macabros y creen que fue abusada

El informe preliminar de la autopsia al cuerpo de Agostina Vega (14) reveló este lunes detalles macabros sobre el crimen.

Oficialmente, la Fiscalía comunicó que la adolescente sufrió "un daño severo en vísceras" y aclararon que "la pérdida de integridad de órganos dificultaron" la realización del estudio. Además, señalaron que no se pudieron tomas muestras de hisopados "tradicionales" para detectar signos de abuso y la zona pélvica, debido a que las partes estaban muy dañadas por el desmembramiento .

"Va a ser difícil comprobar científicamente algo", dice una parte del informe al que accedió Clarín . Sobre el arma utilizada, solo dijeron que fue un "elemento punzante", sin dar mayores precisiones.

El análisis de los peritos indicó que Agostina no estaba embarazada.

Sin embargo, una fuente judicial le dijo a Clarín que estudios complementarios habrían confirmado que Agostina sufrió abuso sexual y que la causa de muerte fue por asfixia mecánica. Es decir, Claudio Barrelier (33) la habría ahorcado para asesinarla, según dijo a Clarín una fuente cercana a la investigación.

"La abusó, la mató y la descuartizó. Luego, la sacó en bolsas" , agregó.

El horario de la muerte es entre las 23 y las 4 y 5 de la mañana del domingo. Debido a los nuevos datos que arrojó el informe preliminar de la autopsia, la fiscalía modificará la calificación legal contra el imputado a "femicidio", delito que tiene una pena de prisión perpetua.

El cuerpo de Agostina fue encontrado desmembrado el sábado después de seis días de búsqueda en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba. Gracias a los rastrillajes de los últimos días ya pudieron encontrar todas sus partes.

Los investigadores creen que Barrelier, ex novio de Melisa Heredia, la madre de Agostina, permaneció varias horas con el cuerpo antes de descartarlo. Por eso, también se busca determinar si hubo maniobras para ocultar el hecho, quién limpió la escena del crimen o incluso si hubo participación de terceros.

Por ahora es el único acusado del crimen, que habría ocurrido en el garaje de su casa ubicada sobre Juan Del Campillo 878, aunque la fiscalía sospecha que puede haber otras personas involucradas.

De los elementos que forman parte de la causa hasta ahora, los investigadores creen que Barrelier trasladó los restos en un balde de 20 litros y bolsas de consorcio en un Ford Ka negro el lunes a la mañana hacia un área descampada de Ampliación Ferreyra, donde luego lo enterró y quemó basura.

Los videos de las cámaras de seguridad de la zona detectaron el ingreso y la salida del auto del predio entre las 11.45 y las 12.15. Incluso, un vecino donde se concentró la búsqueda informó que un auto de color negro entró a gran velocidad a un sector con basura, dejó algo e inició una fogata.

Además, se confirmó otra evidencia clave. Las pericias de los forenses que examinaron la casa de Barrelier dieron positivo a la prueba de Luminol, incluso en elementos cortantes. Asimismo, se esperan los resultados de las pericias realizadas en la casa del acusado, el auto que utilizó y los distintos elementos secuestrados. También faltan el análisis de celulares para reconstruir las comunicaciones y movimientos que sucedieron antes y después de la desaparición de Agostina.

El acusado está detenido e internado en el hospital de la cárcel de Bouwer en Córdoba, ya que los médicos y psicólogos a cargo de preservar su salud detectaron “ideas y pensamientos suicidas”. Según confirmaron a Clarín , sigue bajo tratamiento, con medicación y atado por su seguridad.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín