Cargaban el celular en el vehículo, estalló y una mujer sufrió graves quemaduras

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La pareja iba en auto por una ruta de la provincia de Córdoba cuando el celular que estaban cargando estalló, por lo que se despistaron y terminaron heridos.

Ocurrió este domingo a la noche la ruta E-53, a la altura del kilómetro 7, en las afueras de la capital, donde el Renault Sandero impactó contra una alcantarilla en la entrada de un establecimiento rural.

Según fuentes policiales, el incendio se inició por la explosión de un teléfono celular que se encontraba conectado para su carga dentro del habitáculo.

Esto provocó que el conductor, de 43 años, perdiera el control del vehículo y terminara en el desagüe pluvial.

La mujer de 45 años que viajaba como acompañante sufrió heridas de gravedad y quemaduras en gran parte del cuerpo, por lo que fue trasladada al Instituto del Quemado, donde permanecía internada en estado reservado.

El hombre fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo y se encuentra fuera de peligro.

Las identidades de las víctimas no fueron difundidas.

Los peligros de cargar el celular en el auto

Cargar el celular en el auto es una de las opciones más rápidas y accesibles, debido a que la mayoría de los vehículos cuentan con puertos USB o tomas de corriente de 12 voltios aptos para conectar el cable de carga.

Para que funcione de manera efectiva, el motor debe estar encendido. Sin embargo, no se debe abusar de esta opción si tenés poca nafta o buscás evitar gastar energía del auto innecesariamente.

Además, el voltaje es un aspecto clave ya que, para funcionar, un celular necesita más voltaje que el que los autos normalmente pueden aportar. Así, el aparato puede sobrecalentarse y no es conveniente convertir esta acción en un hábito.

¿Porqué estallan las baterías de los celulares?

Arnaldo Visintin, doctor en Ciencias Químicas, especialista en baterías de litio e investigador del Conicet, explicó a Clarín que este tipo de baterías funcionan a partir de un proceso electroquímico entre dos polos: un cátodo y un ánodo, capaces de almacenar y liberar energía.

En los dispositivos de uso masivo, el cátodo suele estar compuesto por combinaciones de cobalto, níquel y litio, mientras que el ánodo es mayormente de materiales carbonosos.

La circulación de electrones entre ambos permite el funcionamiento del equipo, pero cuando la diferencia de potencial supera ciertos límites -alrededor de los 5,2 voltios- el solvente interno puede descomponerse, provocar el hinchamiento de la celda y, en casos extremos, generar una explosión.

Por eso, según el especialista, el desafío tecnológico es desarrollar materiales que entreguen alta energía sin alcanzar esos niveles críticos de tensión.

Visintin detalló que las baterías tiene dos componentes clave: uno químico, encargado de almacenar la energía; y otro electrónico, que regula su funcionamiento.

Para evitar incidentes, cada celda cuenta con un sistema de gestión conocido como BMS (Battery Management System), que monitorea la diferencia de potencial y corta la corriente si detecta valores peligrosos.

Mientras ese sistema opera correctamente, la posibilidad de una explosión es baja; sin embargo, una falla del BMS puede permitir que el voltaje alcance niveles críticos y provoque la descomposición del solvente interno.

Visintin señaló también que a nivel global se busca reducir el uso de cobalto -material de alto potencial energético pero considerado cancerígeno- y reemplazarlo por compuestos de fosfato, hierro y litio, una tecnología que se encuentra en desarrollo en la Argentina, particularmente en la Universidad Nacional de La Plata.

Y como medida preventiva recomendó no cargar el celular cerca de la cama, para minimizar riesgos ante eventuales fallas.