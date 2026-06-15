Buscó por semanas al acusado de haber matado a su padre, lo reconoció en la calle y lo entregó a la Policía

La hija de Luis Badoza, el comerciante que murió luego de ser atacado a golpes en su bar de Mar del Plata, reconoció al hombre acusado de la agresión mientras caminaba en Malvinas Argentinas y lo entregó a la policía.

El sospechoso es Claudio González, de 25 años, quien permanecía prófugo desde el violento asalto ocurrido el 15 de mayo en el tradicional Bar El 22, establecimiento del que la víctima era propietario.

Según contó Lourdes al medio 0223 , durante semanas siguió distintas pistas aportadas por vecinos, recorrió barrios y difundió reiteradamente la imagen del acusado con la esperanza de encontrarlo.

Finalmente, el domingo por la noche, cerca de las 21, lo vio caminando por una zona donde varias personas le habían dicho que solía estar. Lo primero que hizo fue comunicarse con un comisario para que enviaran un patrullero, aunque el temor a que escapara nuevamente la llevó a enfrentarlo.

“Bajé del auto, me acerqué, lo llamé por el nombre y le pregunté: ‘¿Me conocés a mí?’. Me respondió que no. Le grité que había matado a mi papá y le pegué. Me decía que yo estaba loca, que no entendía lo que le estaba diciendo”, recordó.

Los gritos llamaron la atención de personas que estaban en las inmediaciones, quienes se acercaron para ayudar a retener al sospechoso hasta la llegada de los efectivos.

“Esto no me devuelve a mi viejo, pero por lo menos sé que no va a haber otra familia que sufra lo que estamos pasando nosotros por este tipo. Sé que va a entrar para pagar lo que tiene que pagar. Poder haberlo visto, escupirle la cara como yo quería y decirle todo esto, me sirvió para desahogarme un poco ”, expresó.

El caso comenzó el 15 de mayo, cuando un hombre encapuchado ingresó al Bar El 22 alrededor de las 9.30 y amenazó con un arma a quienes estaban en el lugar.

Las cámaras de seguridad registraron que el delincuente primero apuntó contra una empleada ubicada detrás del mostrador y luego contra Luis Badoza , de 75 años, que se encontraba sentado en una banqueta.

Después de exhibirle el arma y golpearlo con ella, el asaltante volvió a exigir el dinero de la caja. Sin embargo, el comerciante se levantó y comenzó a discutir con el ladrón, momento en el que la violencia escaló.

El atacante agarró una banqueta del local y comenzó a golpearlo repetidamente en la cabeza y la cara. Las lesiones obligaron a que la víctima fuera sometida a dos cirugías. Aunque a fines de mayo había regresado a su domicilio para continuar con la recuperación, su estado volvió a agravarse y finalmente murió, por lo que la causa pasó a investigarse como homicidio en ocasión de robo.

Durante la búsqueda, Lourdes aseguró que recibía mensajes constantes de vecinos que afirmaban haber visto al sospechoso en distintos puntos de la ciudad, aunque cuando ella o la Policía llegaban al lugar, ya se había ido.

“Tenía que buscarlo yo misma porque la gente no llamaba a la policía cuando lo veía. Me mandaban mensajes a mi Facebook y me decían: ‘Mirá, lo vimos caminando por acá’. Y yo les decía: ‘Por favor, llamen a la policía’”, explicó.

Con el paso de los días, las versiones comenzaron a concentrarse en la misma zona y decidió recorrerla personalmente durante las tardes y noches. “Como ya tenía dos o tres días seguidos de noticias diciendo que estaba por esas calles, dije: ‘Me voy a dedicar a eso. En algún momento lo voy a ver’”, relató.

Tras la detención, González quedó alojado en la Unidad Penal de Batán. La familia de Badoza espera ahora que avance el proceso judicial y sostiene que la investigación reúne pruebas contundentes.

“Él ya no tiene forma de salir, por lo menos no por la causa de mi papá. Aparte tiene 36 causas en total, todas son de violencia”, afirmó Lourdes al medio local.

También señaló que en el expediente fueron incorporadas las imágenes de las cámaras de seguridad, las huellas levantadas por Policía Científica en una banqueta y en un vaso utilizado por el acusado, además de conversaciones con familiares del sospechoso y mensajes que, según aseguró, él mismo les envió reconociendo su participación en el hecho.

Fuente: TN