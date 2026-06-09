Bullrich no junta los votos para la agenda de Milei, hay aliados en rebeldía y sólo avanzan los pliegos judiciales

En medio de la interna feroz que mantiene el oficialismo, Patricia Bullrich , la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, no puede reunir los votos para avanzar con los proyectos enviados por la Casa Rosada y apuesta convocar a una sesión para la próxima semana con la misión de aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y los pliegos judiciales.

Lo cierto es que la ex ministra aspiraba a sesionar este miércoles para darle media sanción a la ley que busca eliminar los límites de compra de tierras por extranjeros, que tiene la firma del ministro Federico Sturzenegger . Pero la falta de votos hizo retroceder al oficialismo y el tema será llevado al recinto el 18 de junio .

El proyecto ya había fracasado el jueves pasado cuando Bullrich lo tuvo que bajar del temario de la sesión en la que se aprobaron 74 pliegos judiciales , entre ellos el de María Verónica Michelli , la candidata a jueza que había sido vetada por el propio Javier Milei y que obtuvo el apoyo de los senadores. Desde el Gobierno buscarán dilatar su asunción.

Sin embargo, la propuesta de inviolabilidad de la propiedad privada enviada por el Gobierno no avanza. La eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) como algunos atenuantes en el sistema de los desalojos no alcanzó para contener a los aliados.

La grieta está en el artículo que otorga a los gobernadores la definición sobre el límite de venta de tierras a extranjeros. Para el oficialismo es el espíritu de la norma armada para atraer inversiones. Por este punto, el denominado bloque de los 44, entre aliados y dialoguistas, se redujo a 38 y Bullrich teme la posibilidad de que algún voto quede en el camino.

Al menos ese artículo es resistido por los radicales Flavio Fama y Maximiliano Abad, pero tampoco cuenta con el respaldo de los representantes de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano. A ellos se suma la cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, mientras que la chubutense Andrea Cristina está de licencia por maternidad. Son 6 bajas decisivas para el oficialismo.

La jefa del bloque libertario sabe que están justos con los senadores para el quórum y por eso se vio obligada a postergar la sesión prevista para este miércoles hasta el 18 de junio. Este martes se negociaban cambios en una reunión que se celebraba en el bloque de la UCR, que comanda Eduardo "Peteco" Vischi.

Una alternativa que se manejaba era incluir un artículo que en los casos de estados extranjeros interesados en las tierras en las que se pone en juego la soberanía nacional se exija la intervención del Congreso. En tanto que otras tierras que no son zona de frontera quedan a criterio de las provincias. Para eso, obviamente, los gobernadores deberán adherir y fijar su propia normativa.

Pero al Gobierno no sólo se le está complicado la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada sino que tampoco puede arrancar con Hojarasca, el proyecto de Sturzenegger que elimina más de 70 leyes y normas que tiene la media sanción de Diputados .

Según anticiparon a Clarín , la intención del oficialismo es convocar para el miércoles 17 a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, y de Legislación General, a cargo de Nadia Márquez , para comenzar con las reuniones informativas. Todo dependerá del acompañamiento de los aliados para sacar despacho de comisión y llevarlo al recinto.

En tanto, la reforma del régimen de Zonas Frías , que también tiene la media sanción de la Cámara baja, por ahora está cajoneado como la reforma electoral que impulsa la eliminación de las PASO.

Pero en el caso de Zonas Frías, la situación es más compleja que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada porque la cifra de senadores amigos que rechaza la propuesta del Ejecutivo es aún mayor y el el oficialismo ni siquiera tiene el número para el quórum.

Por eso, desde el mismo oficialismo admiten que sólo pueden avanzar con las audiencias públicas para aprobar los pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo, que en la primera etapa tuvo sus complicaciones con algunos nombres y llevó a Bullrich a presentarle a Milei su renuncia a la presidencia de la bancada violeta por el caso de María Verónica Michelli.

A todo esto se agrega la derogación de la Ley de Etiquetado y el proyecto sobre ludopatía , que aún no aparece en el radar del oficialismo como tampoco la reforma de la Ley de Sociedades. En síntesis, la agenda del Gobierno en el Senado está por ahora empantanada.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín