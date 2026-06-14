Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Barcelona

Lewis Hamilton (Ferrari) se impuso este domingo en el Gran Premio (GP) de Barcelona de la Fórmula 1 (F1) que se realizó en el circuito de Cataluña y achicó la distancia en la tabla de posiciones de pilotos con Kimi Antonelli (Mercedes), quien abandonó a poco del final por un problema en su monoplaza.

El británico largó segundo, por detrás de George Russell (Mercedes), y la estrategia le permitió llevarse su séptimo triunfo en ese trazado, con el quedó como el máximo ganador en soledad con siete victorias -anteriormente se impuso en 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021- y dejó atrás al alemán Michael Schumacher, que ganó seis veces -1995, 1996, 2001, 2002, 2003 y 2004-.

Con los 25 tantos que consiguió, Hamilton llegó a 115 en el certamen y quedó a 41 de Antonelli. Russell, en tanto, tiene 106 y Charles Leclerc (Ferrari), quien tampoco pudo terminar la carrera, acumula 75. Franco Colapinto (Alpine) hizo una gran carrera y llegó octavo, justo por detrás de su compañero Pierre Gasly. El argentino sumó cuatro tantos y escaló al undécimo puesto con 19 en total.

En la tabla de constructores Mercedes sigue en lo más alto con 262 puntos contra 190 que acumula Ferrari. La escudería francesa que integra el pilarense, en tanto, marcha quinta con 60.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina .

Desde este año el GP de Barcelona comparte la fecha con el de Bélgica. La continuidad de ambas pruebas estaba en duda y los países llegaron a un acuerdo para organizar de forma alternada el evento. En ese contexto, en 2027 habrá actividad en Spa-Francorchamps y en 2028 regresará a Barcelona.

La temporada 2026 del Gran Circo continuará el último fin de semana de junio con el Gran Premio de Austria, que tendrá lugar entre los días 26 y 28 en el circuito de Spielberg.

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Fuente: La Nación