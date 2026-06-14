MAR DEL PLATA: Una familia perdió todo tras el incendio de su vivienda mientras dormía y pide ayuda para volver a empezar

ZONALES





Una familia del barrio Peralta Ramos Oeste atraviesa momentos de profunda angustia luego de que un incendio destruyera gran parte de su vivienda durante la madrugada del sábado. El siniestro se produjo mientras los ocupantes dormían y, aunque todos lograron salir a tiempo, las pérdidas materiales fueron prácticamente totales.





El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana en una casa ubicada sobre la calle Juana Manso al 400, donde residen seis personas: una pareja, sus hijas, un hombre y una mujer mayor. Según relataron los damnificados, el fuego se habría originado a raíz de un cortocircuito en una de las habitaciones de la vivienda.





Las llamas avanzaron rápidamente sobre el mobiliario y alcanzaron distintos sectores de la casa. En pocos minutos, el incendio consumió dormitorios, pertenencias personales y parte de la cocina, provocando importantes daños estructurales.





Mónica, una de las integrantes de la familia, explicó que todos se encontraban descansando cuando comenzó el fuego. Gracias a una rápida reacción lograron abandonar la vivienda antes de que las llamas se propagaran por completo, evitando una tragedia mayor.





Si bien no hubo personas heridas, la casa quedó seriamente afectada y presenta riesgo de derrumbe, por lo que actualmente resulta inhabitable. Como consecuencia, la familia quedó sin un lugar donde vivir y debió buscar alternativas de emergencia para pasar las primeras horas después del siniestro.





Además de perder gran parte de sus pertenencias, ropa, muebles y elementos de uso cotidiano, ahora enfrentan la necesidad urgente de conseguir un alquiler y reunir recursos para comenzar la reconstrucción de sus vidas.





Ante esta difícil situación, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para solicitar ayuda de la comunidad. Cualquier colaboración, ya sea económica, materiales, ropa, muebles o asistencia de otro tipo, puede resultar fundamental para que la familia pueda afrontar este difícil momento.





Las personas que deseen colaborar o acercar algún tipo de ayuda pueden comunicarse al teléfono 223 447-6426.





Mientras intentan recuperarse del impacto emocional y material que dejó el incendio, la familia agradeció las muestras de solidaridad recibidas y expresó su esperanza de poder encontrar una solución habitacional que les permita volver a empezar.